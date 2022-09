Treinverkeer naar Zandvoort lag half uur stil

Bezoekers onderweg naar het circuit van Zandvoort waar dit weekend de F1 Grand Prix van Nederland wordt verreden. Beeld ANP

Het treinverkeer tussen Amsterdam en Haarlem is zaterdagmiddag korte tijd stilgelegd doordat een bus tegen een spoorviaduct aanreed in Haarlem. Na ongeveer een halfuur werd de brug weer vrijgegeven, meldt ProRail.

Vanwege de Formule 1-race die dit weekend plaatsvindt in Zandvoort is ProRail extra alert op het spoortraject richting de kustplaats. Er werden extra mensen ingezet waardoor het probleem snel kon worden opgelost, aldus een woordvoerder. Het traject Amsterdam-Haarlem vormt een belangrijke treinroute naar Zandvoort. Tienduizenden Formule 1-fans reizen dit weekend naar de kustplaats af vanwege de Grand Prix.

Voor zover bekend ondervonden maar weinig mensen hinder van de onderbreking. De meeste racefans waren waarschijnlijk al op het circuit, waar de kwalificaties om 15.00 uur van start gingen.

Elke vijf minuten

NS zet het hele Formule 1-weekend twaalf treinen in per uur om fans vanuit Haarlem en Amsterdam naar Zandvoort te vervoeren en vice versa . Dit betekent iedere vijf minuten een trein. De bedoeling is daarmee 10.000 reizigers per uur naar de F1 te kunnen brengen. Vrijdag kwamen er ongeveer 95.000 bezoekers op het evenement af.

Vorig jaar mocht het evenement met slechts twee derde van het aantal bezoekers doorgaan vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Dit jaar zijn alle bezoekers welkom op het circuit. De gemeente Zandvoort zei in aanloop naar het weekend ‘ontspannen’ te zijn en ‘klaar voor het feest.’