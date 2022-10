Treinen in Nieuw-West bekogeld met stenen

Station Sloterdijk. Daar werden maandag treinen met bakstenen bekogeld. Beeld ANP

De incidenten deden zich voor in Nieuw-West. Maandag was het raak bij station Sloterdijk: daar werden meerdere treinen bekogeld met bakstenen. Vandaag is er met stenen naar treinen gegooid in de buurt van station Lelylaan.

NS en ProRail noemen het bekogelen van treinen met stenen onacceptabel. “Dit kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van reizigers en NS-collega’s in de trein. Daarnaast moeten de treinen van het spoor worden gehaald voor reparatie, waardoor reizigers langer onderweg zijn.”

Extra surveillance

De schrik zit er goed in, zegt een woordvoerder van ProRail. De spoorbeheerder heeft aangegeven extra te zullen gaan surveilleren, in de hoop de daders te pakken. Er zijn ondertussen camerabeelden veiliggesteld. Daarnaast is ook de politie ingeschakeld.

De incidenten baren ProRail en NS grote zorgen: de teller staat ondertussen op acht beschadigde treinen. Eelco van Asch, lid van de Raad van Bestuur van NS: “Dit kan echt niet. Onze reizigers en collega’s moeten veilig kunnen reizen. NS heeft ondertussen aangifte gedaan. Als de daders worden aangehouden en vervolgd, zullen wij alles op alles zetten om de kosten te verhalen.”

Volgens John Voppen, ceo van ProRail, kan er sprake zijn van levensgevaarlijke situaties. “Dit is totaal onacceptabel natuurlijk. Het is beangstigend voor de machinist en daarnaast brengt het de treindienst in de war. Het is goed dat NS aangifte doet. We zullen er samen met hen alles aan doen om dit te stoppen.”