Toch langer vervuilende taxi’s in de stad: regels passen niet binnen landelijke afspraken

De regels die Amsterdam wilde opleggen aan dieseltaxi’s binnen de Ring A10, die een aanzienlijk aandeel hebben in de totale uitstoot in de stad, zouden zonder overgangsregeling worden ingevoerd. Dit blijkt nu niet te passen binnen de landelijke afspraken die hierover zijn gemaakt.

Dat schrijft verkeerswethouder Melanie van der Horst aan vertegenwoordigers van de Amsterdamse taxibranche met wie de afgelopen tijd is overlegd over het onderwerp. ‘Wij streven uiteraard nog steeds naar volledig emissieloos taxivervoer in 2025 maar zullen in ons streven rekening moeten houden met de regels zoals die worden vastgelegd.’

Veel geklaag

In de brief schrijft Van der Horst dat er vorig jaar geen noodzaak was voor overgangsregels voor de invoering van een nul-emissiezone voor taxi’s ‘omdat alle taxiondernemingen die zich hebben aangesloten bij het Convenant emissieloos taxivervoer Amsterdam 2022 verwachten dat zij in 2025 emissieloos rijden’.

Maar binnen de taxibranche werd het afgelopen jaar veel geklaagd over de snelheid waarmee de veranderingen moesten plaatsvinden: er zouden te weinig betaalbare alternatieven beschikbaar zijn. In appgroepen met chauffeurs was de teneur over de maatregel zeer negatief.

Streep door rekening

Het is een fikse streep door de rekening voor de wethouder: het was de stad er veel aan gelegen om vervuilende taxi’s zo snel mogelijk uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Onder taxichauffeurs klinken vooral positieve geluiden. Het is de verwachting dat andere veelrijders in de stad, zoals bezorgers en kleine bouwbedrijven, nu ook uitstel willen.

Volgens Van der Horst zouden in de nieuwe situatie taxi’s die op de schoonste diesel Euro 6 rijden, tot 1 januari 2028 in de stad mogen blijven. Taxi’s die rijden op Euro 5, moeten begin 2027 uit het gebied binnen de Ring zijn verdwenen. Voor taxibusjes die op Euro 6 rijden geldt ook de datum van 1 januari 2028; rolstoelbusjes met Euro 6 mogen tot 1 januari 2030 in de stad blijven.

