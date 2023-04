Toch een brug over het IJ? Eerst zien, dan geloven: ‘Ons wordt weer een worstje voorgehouden’

Amsterdam mag dan naar verluidt 100 miljoen euro opzijzetten voor een brug over het IJ, veel betrokkenen durven nog niet te geloven dat die er ook echt komt. ‘Het verleden bewijst: wachten is de grootste fout die je nu kan maken.’

Er wordt al bijna 200 jaar gesproken over een brug over het IJ. De meeste betrokkenen hebben al eerder meegemaakt dat de brug een stapje dichterbij leek te zijn gekomen, om vervolgens teleurgesteld te worden door het gebrek aan daadkracht.

Dat zegt onder meer Canan Uyar, namens de PvdA politiek actief in Noord, die al jaren op de barricades staat voor een betere verbinding tussen Noord en de rest van de stad. “Ik ben nooit cynisch geweest, maar nu ben ik het toch een beetje. Dit voelt als een zoethoudertje, alsof ons een worstje wordt voorgehouden.”

Uyar zegt dat de 100 miljoen euro die Amsterdam naar verluidt vrijmaakt voor de brug simpelweg niet genoeg is. “We hebben het hier over een gereserveerd bedrag. We hadden eerder al een reservering van 135 miljoen, die is ook verdwenen. We zijn nog niet eens terug bij af. Ik mis de wil om die brug simpelweg te bouwen, er is geen drive.”

Niet met lege handen

Ed Eringa, die namens de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond de Sprong over het IJ op de voet volgt, is positiever. “Amsterdam komt nu niet met lege handen aan bij het Rijk. Dit is precies wat minister Mark Harbers van Infrastructuur eerder zei dat de stad moest doen.”

“Een brug waar ook openbaar vervoer over moet kunnen kost 400 miljoen euro. Ik denk dat we een aanmerkelijk grotere kans hebben dat het Rijk wel met een bijdrage komt. Dat ging vorig jaar ook zo in Rotterdam.”

Politiek gezien was een nieuwe oeververbinding sinds februari 2022 nog nooit zo dichtbij, maar in oktober vorig jaar werd duidelijk dat de stad de gereserveerde 135 miljoen euro voor de bruggen over het IJ heeft gebruikt voor andere doelen om de begroting rond te krijgen. Voor een brug voor fietsers en voetgangers is minimaal 300 miljoen euro nodig. De Vervoerregio, de regionale opdrachtgever voor het ov, heeft ingestemd eenzelfde bedrag als Amsterdam bij te dragen.

Meer overstekers

Een betere verbinding tussen Noord en de rest van de stad is van groot belang, vinden alle partijen en belanghebbenden. In Noord worden veel woningen gebouwd waardoor het aantal mensen dat de komende jaren regelmatig de oversteek over het IJ maakt, sterk zal toenemen.

De druk op de pontveren is enorm en meer ponten inzetten is nauwelijks nog een optie. Op dit moment maken dagelijks zo’n 70.000 mensen gebruik van de ponten over het IJ. De verwachting is dat dit in 2030 met 70 procent is toegenomen, tot zo’n 120.000 dagelijkse gebruikers.

Volgens Reinder Rustema, van de groep Amsterdammers voor autoluw Nu!, is de nood hoog. “Noord moet bij het centrum worden betrokken en het centrum bij Noord. De woningbouw zorgt dat de stad kan ademhalen en dus moet die brug voor fietsers en voetgangers er komen.”

Rustema zegt dat het gemeentebestuur haast moet maken. “Nee, nog niet al het geld is binnen, maar begin gewoon, de rest komt dan vanzelf. Deze stad loopt vast in het oeverloos plannen maken. Ik zeg: stop die 100 miljoen in stenen, dan staat dat er maar alvast.”

Rustema krijgt bijval van Bas Kok, Noorddeskundige, die ook vindt dat de stad nú moet beginnen. “Niet in 2024 of nog later pas. Als je wacht tot de financiering helemaal rond is, beginnen we nooit. Met 100 miljoen kan je een aantal jaar verder, de tender, de hele voorbereiding. Het verleden bewijst: wachten is de grootste fout die je nu kan maken.”

Liever een tunnel

Kees Noorman van Oram, het bedrijvennetwerk dat in het verleden bijzonder kritisch was over een brug, spreekt van ‘hartstikke goed nieuws’. “Dit is een mooi signaal naar Noord. Wij zijn er blij mee, hoewel een tunnel nog altijd onze voorkeur heeft. Maar dit bedrag maakt het zeker geen gelopen koers. Nu al investeringen doen, lijkt me heel onverstandig.”

En dan is er Syb van Breda, de bedenker van een futuristische tunnel onder het IJ, recht achter CS. “Geld is het probleem, ik snap eigenlijk niet dat men niet kijkt naar onder het IJ door in plaats van eroverheen. De IJ-Klopper, de tunnel die ik heb ontworpen, is goedkoper. Bij een brug met bewegende delen zijn er bovendien onderhoudskosten om rekening mee te houden. Plus: als je hier een tunnel aanlegt, kun je de ponten achter CS schrappen.”

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.