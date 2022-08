Tim Hofman komt met vervolg op BOOS-aflevering The Voice

Beeld ANP

Talpa laat weten dat het benaderd is voor de uitzending, maar wil er inhoudelijk niets over kwijt. “We zien geen reden er verder op in te gaan,” aldus de zegsvrouw. In de promo is te zien dat Hofman aan Römer vraagt om een tweede gesprek met De Mol. “Wij willen graag aanspraak maken op het aanbod van jou en John voor een tweede gesprek met John,” zegt de programmamaker. Verdere informatie wordt niet gegeven.

In januari liet BOOS meerdere vrouwen aan het woord over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de populaire zangcompetitie op RTL 4. Negentien vrouwen deden tegenover Hofman hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur van wie de naam niet wordt genoemd, twee vrouwen vertelden dat ze aangifte hadden gedaan tegen coach Ali B. Na de uitzending stapten nog meer vrouwen naar de politie.

Tientallen reacties

Eind april werd bekend dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van aangiften die zijn gedaan van het wangedrag bij The Voice van onder meer Ali B, de regisseur en Jeroen Rietbergen. Het onderzoek loopt nog, heeft een woordvoerder dinsdag laten weten. Hij kan niet aangeven wanneer er meer duidelijkheid komt.

De aflevering van BOOS over The Voice of Holland maakte veel los in de samenleving. Zo kwamen in de weken erna bij MORES, waar slachtoffers van ongewenst gedrag in de creatieve sector zich kunnen melden, tientallen reacties binnen en zagen adviesbureaus ‘een run’ op opleidingen voor vertrouwenspersonen, op trainingen over omgangsvormen, en expertise over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De bewuste aflevering van BOOS was twee uur na publicatie al door meer dan 5 miljoen mensen bekeken.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: