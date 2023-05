Tijs van den Brink wist waar hij aan begon toen hij Marcel van Roosmalen uitnodigde

Marcel van Roosmalen ontpopte zich bij Tijs van den Brink tot iemand die zich liet kennen. Beeld -

Marcel van Roosmalen is een leuke en interessante man, dat mag ook wel eens gezegd. Lips, een liefhebber, is stiekem ook wel een beetje beducht voor hem. Slim en belezen, maar vaak ook nogal onaangenaam en vals. Altijd maar sarcastisch. De columnist en schrijver is iemand die alles en iedereen op afstand lijkt te houden, die overal een grap van maakt, grappen die alleen voor de geoefende Van Roosmalen-watcher te lezen zijn.

Tijs van den Brink wist waar hij aan begon toen hij Van Roosmalen uitnodigde in Adieu God, dat in de loop der jaren is gaan behoren tot het wandmeubel van de interviewprogramma’s. Maak je borst maar nat, dacht Lips. Maar moeilijk had Van den Brink het niet: zondagavond ontpopte zijn gast zich tot iemand die zich liet kennen.

Eenzame strijd

Van Roosmalen sprak over zijn jeugd en op welke manier het katholieke geloof van vooral zijn vader daarin een rol speelde. Hij was er duidelijk over: “Mijn vader streed een eenzame strijd.” Want de drie kinderen uit het gezin haakten, zoals dat gaat, al snel af. En Van Roosmalens moeder leek ook niet overdreven fanatiek over het geloof.

Adieu God is sowieso een prettig programma, hoewel er soms maanden voorbijgaan waarin Lips vergeet ernaar te kijken. Televisie zonder enige opsmuk. Geen tussenshotjes van details in de kerk, geen inleiding of context: gewoon een gesprek dat in 25 minuten meer inhoud biedt dan menig talkshow in een week.

Lips was gefascineerd, zo vlak voor het slapen gaan. Van Roosmalen zal nooit veranderen, al is het maar omdat hij van zich ergeren aan anderen een verdienmodel heeft gemaakt. En gelukkig maar, want in zijn artikelen, podcasts en Media Inside, is hij soms misschien vervelend, maar ook uniek in zijn soort. Maar dat hij bij Van den Brink een andere kant van zichzelf liet zien vond Lips best een openbaring.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.