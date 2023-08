Tijdens de uitverkochte open dag van Ajax voert hoop op betere tijden de boventoon: ‘We worden kampioen dit jaar’

Kinderen tijdens de open dag van Ajax in de Johan Cruijff Arena. Beeld SEM VAN DER WAL / ANP

Ajax heeft nog geen fatsoenlijke wedstrijd gewonnen, maar de kinderen die dinsdagmiddag zijn afgekomen op de jaarlijkse open dag van de nummer drie van Nederland barsten van het vertrouwen in een wederopstanding. Hielke de Vries (8) is hier vandaag met zijn oma. “Het zal spannend worden, maar we worden zeker kampioen dit jaar.”

Zijn oma knikt driftig, hoewel ze precies nul spelers kent uit de huidige selectie. “Het is mijn oppasdag en er waren kaartjes besteld door mijn dochter, vandaar dat ik hier ben. Het is leuk om er samen met Hielke uit te zijn, hoewel de muziek best een beetje zachter mag.” Op een paar meter afstand staat Danny Froger uit volle borst te zingen.

Bergwijn

Het is volle bak in de Johan Cruijff Arena, of in elk geval zo vol als vergunningen en personeelstekort toelaten. Er gingen zo’n 40.000 gratis kaartjes de deur uit, waarmee de open dag officieel uitverkocht was. Gemiddelde leeftijd: jong. Lievelingsspeler, volgens niet-representatief onderzoek: Steven Bergwijn.

Jesse en Bryan, beiden 11 jaar, zijn blij dat Bergwijn aanvoerder is, het komende seizoen. Ze hangen boven de uitgang van de spelerstunnel als de spelers een voor een het veld betreden en hun idool naar buiten komt. Jesse: “Dit wordt zíjn seizoen.” Bryan: “Bergwijn gaat topscorer worden, dertig doelpunten zéker.”

Steven Bergwijn en Jorrel Hato tijdens de open dag van Ajax in de Johan Cruijff Arena. Beeld SEM VAN DER WAL / ANP

Ererondje

De open dag is voor de meeste bezoekers een eerste kennismaking met het nieuwe Ajax. Dat in veel opzichten nogal lijkt op het oude, het Ajax van vorig seizoen. Want veel spelers zijn er nog niet bijgekomen. Na het vertrek van sterke spelers als Timber, Tadic en Alvarez is het voor vrijwel alle fans nog een beetje zoeken. Voor Jesse en Bryan is het ook nog niet helemaal gesneden koek. “Dat is toch Tahilovac?” Zegt Jesse als de Zweedse nieuweling Benjamin Tahirovic het veld betreedt.

Het is allemaal behoorlijk gelikt in de Arena. De kinderen kijken hun ogen uit, of klooien wat met een te grote bal op de strakke grasmat. De Ajaxvrouwen die vorig seizoen kampioen werden lopen een ererondje. De middag werkt toe naar de presentatie van de selectie en een openbare training onder leiding van trainer Maurice Steijn.

Draven voor de bühne

Veel heeft die training niet om het lijf: ze draven een beetje voor de bühne, de spelers knuffelen elkaar aan de lopende band en doen net alsof ze echt heel blij zijn als ze een positiespelletje winnend afsluiten. De conditie van de Ajacieden, die vorig seizoen door velen als krakkemikkig werd beoordeeld, schiet met deze training in ieder geval niets op.

Maar daar is zo’n open dag ook niet voor bedoeld. Het is vooral een belofte voor een rooskleuriger toekomst, al is hoop misschien een betere omschrijving van de gemoedstoestand van de bezoekers. Na de drama’s van afgelopen seizoen kan het niet veel slechter, lijkt het. Ondertussen wint een familie een volledig betaalde vakantie naar Curaçao.

Sven Mislintat

Het is een wonderlijk gezelschap. Spelers over wie hardnekkig rondzingt dat ze wellicht mogen vertrekken (Davy Klaassen, Jorge Sanchez, Mohamed Daramy) doen driftig mee met de training. En namen die de ronde doen als bijna-aankopen zijn nog niet aanwezig.

Het doet er allemaal niet toe: deze middag, een dikke week voor de seizoensstart tegen, maar weer eens, Heracles, is bedoeld voor een beetje enthousiasme in barre Ajaxtijden. Of zoals Sven Mislintat, verantwoordelijk voor het oppompen van de vooralsnog alleen leeglopende Ajaxbinnenband het zegt: “Er kan nog van alles gebeuren voor het einde van de transferperiode.”

