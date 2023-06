Tientallen kinderen uit Zuidoost protesteren voor vrij op 1 juli: ‘Keti Koti is voor iedereen belangrijk’

Kinderen uit Zuidoost liepen zaterdag een protestparade. Beeld Dingena Mol

Ze zou er wel de Hemelvaartsdag voor willen inleveren, zegt Celisse. “Misschien dat er wel mensen zijn die dan verdrietig zouden worden, omdat die dag iets wordt gevierd dat zíj belangrijk vinden. Maar ik denk dat Keti Koti voor iedereen in Nederland belangrijk is.”

Wijze woorden voor een 7-jarige, met veel ernst uitgesproken. Haar moeder staat ernaast en knikt driftig. Maar van haar hoeft het een niet ten koste te gaan van het andere. “Je hoeft geen officiële feestdag in te leveren om een echt moment te maken van het afschaffen van de slavernij. Wat er toen is gebeurd, is belangrijk genoeg voor generaties mensen, tot de hedendaagse tijd aan toe.”

Vrij! Nu!

Met een drumband ervoor en een drumband erachter trekt deze zaterdagmiddag een opvallende proteststoet door Zuidoost: kinderen in de leeftijd ongeveer van 5 tot een jaar of 15. Wat willen wij, vraagt de man die ervoor loopt door een megafoon. “Vrij!” Schreeuwen de kinderen. En wanneer willen wij dat? “Nu!”

Het draait om 1 juli: Keti Koti, de dag dat de afschaffing van de slavernij in 1863 in Suriname en de voormalige Antillen wordt herdacht. Het vieren van de vrijheid. Hoewel de tot slaaf gemaakten in werkelijkheid werden gedwongen om nog tot 1873 door te werken.

Sommige bedrijven wel

Er is al wel het een en ander veranderd. In 2022 heeft Stichting Nederland Wordt Beter samen met organisaties zoals Tony’s Chocolonely, FunX, The Black Archives en LUSH de landelijke campagne ‘Ik neem vrij’ opgezet. Ze vroegen aan bedrijven om hun medewerkers vrij te geven op 1 juli of een compensatiedag in te stellen. Dit betekent 200 procent uitbetalen of ze doorbetaald op een andere dag vrij geven. Meer dan honderd bedrijven gaven hier gehoor aan.

Maar kinderen hebben weinig aan de bescheiden vooruitgang: voor hen is 1 juli géén vrije dag. Om hier verandering in te brengen, gingen tientallen kinderen uit Zuidoost de straat op, om met veel geluid en wereldwijze schattigheid duidelijk te maken dat het ook voor hen heel belangrijk is om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij.

Ach, zolang geleden

Celia en Farley zijn er deze middag met hun kleine kinderen op af gekomen. Celia is gepassioneerd over de vrije dag voor kinderen. “Nederland is er nogal makkelijk in als het gaat over deze kant van het verleden. Ze zeggen: ach, het is al zolang geleden. Ze houden het liever stil. Terwijl we wel ieder jaar stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog.”

Volgens haar man Farley zijn er de afgelopen jaren goede stappen gemaakt en wordt slavernij gelukkig een onderwerp dat steeds beter bespreekbaar is. “Maar als we niet doorpakken staat het straks stil en dat zou niet acceptabel zijn: er moet echt nog veel veranderen.” Celia: “We moeten erover blijven praten, alleen op die manier kun je voor bewustwording zorgen.”

Zaadje gepland

Een van de organisatoren refereert ook aan de overlopen gesprekken die gaande zijn over de slavernij en hoe Nederlanders zich daartoe zouden moeten verhouden. “Deze kinderen zorgen ervoor dat er een zaadje wordt gepland. Maar dat zaadje moet wel water krijgen, anders kan het niet groeien. Daarom vragen wij niet om een vrije dag voor onze kinderen, we claimen het. Anders zijn we veroordeeld tot hele lange gesprekken, dat schiet niet op.”

Een van de kleine deelneemsters aan de protestmars zegt het onverbloemd. “Het lijkt wel of veel mensen in Nederland helemaal niet wíllen weten hoe dit land zo rijk is geworden. Dat is dankzij ons, doordat onze voorouders gratis moesten werken, heeft dit land heel veel geld verdiend. En nu doen ze of dat allemaal niet erg is omdat het al zolang geleden is. Ik vind dat oneerlijk.”

Sunshine van 9 jaar baalt ervan dat zij op 1 juli vooralsnog gewoon naar school moet. Zij en haar leeftijdsgenoten willen er ook bij zijn. “Ik wil ook praten over Keti Koti, over wat onze voorouders is aangedaan. Maar ik wil er ook heen omdat het leuk is, omdat je er kan dansen. Ik wil die dag niet naar school.”

