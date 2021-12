Tientallen doden door tornado's in VS, spoor van vernieling

Beeld AFP

Gouverneur Andy Beshear vreest dat dat aantal nog zal oplopen. Beshear heeft de noodtoestand uitgeroepen in zijn staat en Washington om hulp gevraagd. President Joe Biden twitterde dat de tornado’s een ‘onvoorstelbare tragedie’ in het gebied hadden veroorzaakt. Hij beloofde alle nodige federale hulp te verlenen.

Tientallen tornado’s trokken een spoor van vernieling over honderden kilometers in het midden van de Verenigde Staten. Ook uit de staten Illinois en Arkansas komen berichten van dodelijke slachtoffers.

Een kaarsenfabriek in de zwaar getroffen plaats Mayfield in Kentucky stortte in door de storm. Volgens lokale media zaten 70 van de 110 medewerkers vast in het gebouw en voor hun leven werd gevreesd. Inmiddels zijn veel vermisten terecht en staat het officiële dodental daar op acht. Nog eens acht mensen worden vermist. ,,In eerste instantie werd gevreesd voor maar liefst zeventig doden. Elke dode is er één teveel, maar we danken God dat het aantal nu veel, veel minder blijkt te zijn’’, zo liet woordvoerder Bob Ferguson aan Reuters weten.

Ook veel andere gebouwen in de stad zijn verwoest. Op beelden op sociale media is te zien dat hele buurten zijn verwoest en gebouwen uit elkaar gerukt zijn. Ook liggen er veel versplinterde boomtakken, verwrongen metaal en stenen verspreid over de straten.

De brandweer in Edwardsville in de staat Illinois, waar een warenhuis van Amazon werd getroffen, heeft tot dusver bevestigd dat minstens zes mensen zijn omgekomen. Het gebouw ligt grotendeels in puin. Op het moment dat de storm langsraasde, waren er 50 mensen aan het werk.

Een onbekend aantal Amazon-medewerkers is nog vermist. Volgens brandweercommandant James Whiteford hebben 45 mensen het pand veilig kunnen verlaten. Hij verwacht dat de reddingsoperatie nog zeker drie dagen zal duren. Maar de kans dat er nog overlevenden worden gevonden, acht hij nihil.

Alleen al in de staten Tennessee en Kentucky zitten zeker 200.000 huishoudens zonder stroom.