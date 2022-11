Tien makkelijke en ongemakkelijke vragen over het WK voetbal in Qatar

Het WK voetbal in Qatar gaat dit weekend van start. Een sportevenement dat door de halve wereldbevolking wordt bekeken, maar dat ook besmet is geraakt. We zetten de feiten op een rijtje.

1. Wie, wat, waar?

Zondag om 17 uur openen de nationale elftallen van gastland Qatar en Ecuador de 22ste editie van het wereldkampioenschap voetbal. Vier weken later, op zondag 18 december, wordt de finale gespeeld. Aan het toernooi nemen 32 landen deel, in totaal worden er 64 wedstrijden gespeeld, verdeeld over de groeps- en de knock-outfase. Hiervoor zijn acht hypermoderne, met airconditioning uitgeruste stadions opgetuigd. Sommige zijn nieuw, al bestaande stadions zijn grondig gerenoveerd. Ze bieden plaats aan veertig- tot tachtigduizend mensen en kostten samen naar schatting 3 miljard euro. De grootste afstand tussen twee stadions is 55 kilometer, maar de meeste liggen in en om de hoofdstad Doha, in een straal van 20 kilometer.

2. Hoe is het WK in Qatar beland?

Daar zijn inmiddels vele boeken over volgeschreven, die zonder uitzondering een schimmig beeld schetsen van corruptie, steekpenningen en vriendjespolitiek. In 2010 werd door wereldvoetbalbond Fifa tegelijkertijd bekendgemaakt dat Rusland in 2018 en Qatar in 2022 het toernooi mochten organiseren. De gezamenlijke poging van Nederland en België, maar ook van onder meer China, de VS en Australië om een van de twee WK’s te mogen houden, strandden.

Voor Qatar ging met de toewijzing een langgekoesterde droom in vervulling. Met name de vorige emir, Hamad bin Khalifa al-Thani, was al decennia bezig om het piepkleine en schatrijke golfstaatje op de mondiale kaart te zetten. Sport, maar ook cultuur en toerisme zijn hiervoor uitstekende vehikels. Daarbij speelt prestige een rol, maar Qatar wil voorsorteren op een toekomst waarin de economie van het land op meer gestut is dan enkel op olie en vloeibaar gas.

3. Waarom is dit WK controversieel?

Los van de dubieuze wijze waarop het WK in Qatar terecht is gekomen, neemt Qatar het niet zo nauw met de mensenrechten. De positie van vrouwen in het land is ondergeschikt, homoseksualiteit is strafbaar en de persvrijheid zeer beperkt. Openlijke kritiek op de emir kan leiden tot jaren gevangenisstraf, of erger.

Bovendien zijn de stadions onder erbarmelijke omstandigheden gebouwd door arbeidsmigranten, veelal uit Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. Daarvan leven er zo’n twee miljoen in Qatar, zij vormen 90 procent van de bevolking. Tegen een karig loon moesten zij in de verzengende hitte werken, waarbij volgens de Britse krant The Guardian alleen al tussen 2010 en 2020 6500 mensen om zijn gekomen (overigens niet enkel bij de aanbouw van de stadions). Amnesty International omschrijft de rechteloosheid van de werklieden als ‘moderne slavernij’.

4. Wat vindt Qatar van deze kritiek?

Qatar wil zich richting het Westen graag afficheren als een modern land. Tegelijkertijd weigert het emiraat zich de wetten te laten voorschrijven door anderen. Zo zei Khalid Salman, oud-international en ambassadeur van het WK in Qatar, vorige week in een interview dat homo’s welkom zijn tijdens het WK, maar dat zij ‘onze regels moeten accepteren’. Ook noemde hij homoseksualiteit ‘geestelijke schade’.

Qatar bagatelliseert de kritiek op de arbeidsomstandigheden van de arbeidsmigranten en het aantal doden tijdens de bouw van de stadions. Daarbij wijst het vaak naar andere landen, waar evengoed armoede is onder sommige groepen en op de mensenrechtensituatie ook genoeg valt af te dingen. Het organiserend comité betwist het getal van 6500 doden, er zouden slechts 3 mensen zijn overleden als direct gevolg van de bouw van de stadions. Andere doden zouden niet ‘werk- of WK-gerelateerd’ zijn.

5. Is zo’n controverse bij een WK nieuw?

Allerminst. Toen in 1978 het WK in het Argentinië van Jorge Videla werd gehouden leidde dat tot veel protest, in Nederland aangevoerd door Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Ook de Olympische Spelen in Sotsji van 2014 en het WK voetbal van 2018 in Rusland waren omstreden. En voor de WK’s in Zuid-Afrika (2010) en Brazilië (2014) werden complete (krotten-) wijken bruusk van de kaart geveegd om plaats te maken voor stadions.

Bovendien is het WK niet het eerste grote sportevenement in Qatar. Sinds vorig jaar wordt er een Formule 1-race verreden, in 2019 werden de WK atletiek gehouden in het Khalifa International Stadium in Doha, in 2018 streken de WK turnen neer in Qatar en in 2016 werd Peter Sagan wereldkampioen wielrennen in het oliestaatje. Daar was toen overigens een stuk minder ophef over.

6. Wat vindt de voetbalwereld?

De Fifa zwijgt in alle talen. Sterker nog, in een brief verzocht de wereldvoetbalbond de voetbalbonden van alle deelnemende landen zich louter op het voetbal te richten, en zich ‘niet te laten meeslepen in alle ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan’. De Europese bond Uefa geeft aan die oproep geen gehoor en wil dat er een compensatiefonds komt voor arbeidsmigranten die zijn overleden of gewond geraakt in voorbereidingen op het WK.

Voormalig Fifa-baas Sepp Blatter heeft de toewijzing aan Qatar, een land zonder noemenswaardige voetbaltraditie waar het ’s zomers zo heet is dat voor het eerst het WK in de winter gespeeld wordt, ‘een fout’. De KNVB heeft altijd gezegd geen voorstander te zijn van het WK in Qatar en ‘niet weg te kijken’ voor de problemen in het land. Een boycot is nooit serieus overwogen. En bondscoach Louis van Gaal zei onlangs tegen verslaggever Danny Ghosen van plan te zijn om met de selectie van Oranje een wijk te gaan bezoeken in Qatar. Hij erkent dat er ‘een hoop verkeerde dingen zijn gedaan’.

7. Is er sprake van Oranjekoorts?

Nee, zeker niet in vergelijking met voorgaande eindtoernooien waarvoor Nederland zich wist te kwalificeren. Van uitbundigheid is geen sprake, bedrijven worstelen met wat ze aanmoeten met het toernooi. Het ongelukkigste was supermarktketen Jumbo, die een reclamespot al na een dag van de buis moest halen omdat hierin rapper Donnie en werklieden in polonaise over een bouwplaats liepen: een pijnlijke associatie met bouwvakkers in Qatar drong zich op.

Uit een enquête van onderzoeksbureau Motivaction bleek deze week dat slechts een derde van de Nederlanders geïnteresseerd is in dit WK, een halvering ten opzichte van 30 jaar geleden. Weliswaar liep de belangstelling de afgelopen jaren al gestaag terug, maar de mensenrechtensituatie in Qatar had wel effect: een kwart van de mensen gaf aan dat hun kijkplezier lijdt onder de voorgeschiedenis. Een op de zeven Nederlanders die normaal wel zou kijken zegt het toernooi bewust te gaan mijden. Of wereldwijd de kijkcijfers ook lager uitvallen valt te bezien. Vier jaar geleden zagen, naar schatting, 3,5 miljard mensen iets van het toernooi. 1,1 miljard mensen zagen Frankrijk in de finale winnen van Kroatië.

In Amsterdam wordt minder op grote schermen gekeken. Wel zijn de wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Ecuador (25 november, 17 uur) en tegen Qatar (29 november, 16 uur) te zien in de Johan Cruijff Arena. De eerste wedstrijd tegen Senegal (21 november, 17 uur) kan daar niet bekeken worden in verband met de concerten van De Toppers het weekend daarvoor. In de Westerunie kunnen alle wedstrijden van Oranje wel op groot scherm worden bekeken, kaartjes hiervoor kosten 5 euro en de opbrengst gaat naar Amnesty.

8. Gaat er een Oranjelegioen naar Qatar?

Legioen is een groot woord, maar de KNVB heeft per wedstrijd 4000 kaarten beschikbaar. Alcohol mag alleen genuttigd worden in de ‘fanzones’ en in sommige dure hotels, daarbuiten niet. ‘Fysieke intimiteiten in het openbaar worden niet op prijs gesteld,’ waarschuwt de KNVB. Namens het kabinet zal minister Conny Helder (Sport) bij de laatste groepswedstrijd van Oranje zijn, als Nederland verder komt in het toernooi reist koning Willem-Alexander mogelijk af.

9. Hoe doen media verslag?

Van een massale boycot door media, die her en der werd geopperd, is geen sprake. Veel Nederlandse journalisten gaven weliswaar aan dat ze enigszins bezwaard afreizen naar Qatar, maar over het algemeen zijn alle nieuwsredacties er aanwezig. Radio 2-dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte hebben wel aangekondigd geen aandacht aan het WK te besteden vanwege de antihomo-uitspraken van Salman.

Ook Het Parool zal verslag doen van het sportieve gedeelte van het WK. De krant beschouwt het als zijn journalistieke plicht om verslag te doen van grote gebeurtenissen, ook op sportgebied. Maar Het Parool schrijft en blijft ook schrijven over de schaduwkanten van het evenement in Qatar. Volg alle ontwikkelingen, binnen en buiten de lijnen, in ons WK-liveblog.

10. Wordt Nederland nu eindelijk een keer wereldkampioen?

Van Gaal gelooft wel in een wereldtitel. Nederland maakt volgens hem een ‘grote kans’ om wereldkampioen te worden. Onder de bookmakers is Frankrijk favoriet, gevolgd door Brazilië en, op enige afstand, Spanje.