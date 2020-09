Thuiswerken blijft (nog) langer de norm, kunnen we dat aan?

We blijven voorlopig nog wel even thuiswerken, in elk geval de komende drie weken. ‘We hebben weer wat ruimte gehad, dus het kan ook best weer even strakker.’

Tijdens de persconferentie maandagavond bekrachtigde premier Mark Rutte opnieuw het belang van thuiswerken in een poging om de tweede golf aan coronabesmettingen af te remmen. 9 procent van de coronabesmettingen vindt immers plaats op de werkvloer.

Werkgevers zullen dan ook worden aangesproken op overtredingen, bij herhaling kan zelfs tijdelijke sluiting volgen. “We hebben weer wat meer ruimte gehad, dus waar werk op afstand mogelijk is, kan het ook best weer even wat strakker,” zegt Bart Drenth, voorzitter van MKB Amsterdam, belangenorganisatie van het midden- en kleinbedrijf.

Een woordvoerder van FNV laat ook weten begrip te hebben voor de strengere thuiswerkplicht. “De nu al overbelaste werknemers in zorg en welzijn kunnen de tweede golf niet aan.”

Even bijpraten

Drenth zag de afgelopen maanden dat er steeds meer Amsterdammers naar kantoor kwamen: her en der werden weer fysieke vergaderingen en bijeenkomsten gehouden. “Dat is natuurlijk ook heel fijn, zeker als je thuissituatie het thuiswerken moeilijk maakt.”

Na de versoepelingen van de maatregelen vlak voor de zomer, ging men ook wat losser om met thuiswerken, denkt woordvoerder Mieke Ripken van werkgeverskoepel VNO-NCW en MKB Nederland. “Bij veel bedrijven bleef thuiswerken de regel, maar kon je toch even naar kantoor komen voor iets. En nu gaan we weer terug naar hoe het was, in het voorjaar.” Wel zijn er verschillen met toen. “We weten nu allemaal dat we het kunnen, al verschilt het per bedrijf hoe vervelend het is om thuis te werken.”

Drenth wijst erop dat digitaal vergaderen ook z’n voordelen had en snel op poten is gezet. “Maar het is toch prettig om elkaar te zien en weer even te praten over de vakantie, of de politieke situatie. We zijn als mensen gebouwd om elkaar te treffen, dat zit diep ingebouwd in ons systeem.”

Extra stress

Drenth waarschuwt wel voor de langetermijneffecten van het thuiswerken. “Als dit jaren achter elkaar gebeurt, wordt het een ander verhaal. Het kan een hoop extra stress veroorzaken, dat zie ik vooral bij collega’s met kinderen. Het is niet vanzelfsprekend voor je kind van 3 of 4 dat het niet mag storen als papa of mama even zit te beeldbellen aan de keukentafel.”

Ook FNV wil daar aandacht voor vragen. “Uit ons onderzoek van eind augustus bleek dat werknemers als voordeel zien dat ze zich beter kunnen concentreren en productiever zijn bij het thuiswerken. Maar nu het langer duurt, we de herfst in gaan en de situatie welllicht structureel wordt, groeit behoefte aan samenhangend beleid.”

Zo denkt de vakbond aan afspraken over vergoeding van extra kosten door het thuiswerken, maar ook het waarborgen van een veilige werkplek thuis.

Mondkapjesplicht

Drenth wijst erop dat MKB Amsterdam zelfs niet negatief staat tegenover een eventuele mondkapjesplicht, waarover het Outbreak Management Team volgende week advies uitbrengt. “Het zijn niet de eerste maatregelen waar we aan denken, maar ook niet de laatste.”

De mondkapjesplicht die eerder gold in bepaalde straten van Amsterdam, waaronder de Albert Cuypstraat, bleek weinig succesvol. “Maar dat heeft er ook mee te maken dat die plicht hyperlokaal was: op de Dam hoefde je geen mondkapje te dragen, in de Kalverstraat wel. Heldere en duidelijke regels, die in grotere gebieden gelden, kunnen helpen. En in de sportschool doe ik intussen ook mijn mondkapje op.”

FNV wil daarnaast aandacht vragen voor de werkenden die in ‘onveilige werksituaties’ verkeren, bijvoorbeeld door gebrek aan beschermingsmiddelen. “Dat is in de verpleeg- en verzorgingshuizen aan de orde, maar ook op werkvloeren waar veel arbeidsmigranten werken zoals de vleessector en distributiecentra. Kantoren worden straks eventueel gesloten bij overtreding van de thuiswerkregels, maar meer handhaving op andere werkvloeren is wellicht van nog groter belang.”

Alles op alles

Ripken van VNO-NCW vraagt zich af hoe de plicht tot thuiswerken ten opzichte van werkgevers wordt gehandhaafd. “Ik denk vooral dat het bedoeld is als signaal, dat we het met z’n allen serieus moeten nemen. Maar werkgevers snappen ook wel dat we alles op alles moeten zetten om het virus in te dammen, en zwaardere maatregelen moeten zien te voorkomen.”

VNO-NCW heeft dan ook aan het begin van de pandemie voor alle branches hygiëneprotocollen opgesteld. Bovendien heeft VNO-NCW afgelopen weekend, samen met MKB Amsterdam, nog opgeroepen tot strengere naleving daarvan onder bedrijven. “Het laatste wat we willen is dat we in zo’n drastische situatie als maart terechtkomen,” zegt Drenth. “Die lockdown willen we koste wat kost voorkomen.”