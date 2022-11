The 3 Rooms of Melancholia is een oorlogsfilm die de schrijnende onschuld van kinderen vangt

The 3 Rooms of Melancholia.

De kinderen slapen. De camera filmt oren die nog niets horen, handen die nog niets voelen en ogen die nog niets zien. Totdat ze bruut worden gewekt: “Cabine eenheid! Wakker worden! Bedden opmaken! Sportkleren aan voor exercitie!” De jonge cadetten maken zich op commando klaar voor een nieuwe dag vol legeroefeningen.

The 3 Rooms of Melancholia van de Finse documentairemaakster Pirjo Honkasalo geeft de schrijnende onschuld van kinderen in de voormalige Sovjet-Unie weer. De film bestaat uit drie delen; Verlangen, Ademen en Herinneren. Elk deel verschilt in setting en heeft een andere sfeer – als de verschillende emotionele stadia van melancholie.

Grozny

In Verlangen maakt de kijker kennis met jongens die worden opgeleid voor het leger in Kronstadt, een Russisch plaatsje in de buurt van Sint-Petersburg. Ze zijn allemaal op de academie ‘gedaan’, weggehaald bij families die niet meer voor ze konden zorgen. Eén van de jongens neemt de kijker mee naar het het tweede hoofdstuk. Ademen is in zwart-wit en heeft een bijna claustrofobisch smal beeldformaat. Het belicht de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny na jaren van gevecht.

Tussen het puin van verwoeste gebouwen lijkt het dagelijks leven door te gaan; auto’s rijden rustig over de straten en op het plein komen mensen samen voor de markt. Kinderen spelen oorlogje met takken en nepgeweren en lijken de tanks te negeren.

Een klein groepje kinderen wordt in Grozny opgehaald door een verzorgster, omdat hun vader is gestorven in de oorlog en hun moeder te ziek is om voor ze te zorgen. Ze blijven haar jammerend omhelzen en weigeren haar te verlaten. Ze worden meegenomen naar een weeshuis, waar het derde deel van de film zich afspeelt. Het trauma van de jonge oorlogsslachtoffers is duidelijk nog vers. Veel van hen huilen, sommigen bidden en anderen staren wezenloos voor zich uit. Hoewel het leven er beter lijkt, worden ze herinnerd aan het voortdurende geweld door het nieuws op televisie en overvliegende straaljagers.

Zwaarmoedige melodieën

De kinderen zijn dicht op de huid gefilmd, maar komen niet aan het woord; een voice-over introduceert ze en verder laat Honkasalo de ogen spreken. De portretten worden afgewisseld met shots van mistige heuvellandschappen en het strand in de schemering. Alleen op het einde van de film gaat de zon op. De muziek door componist Sanna Salmenkallio versterkt de melancholische sfeer: zwaarmoedige melodieën van strijkinstrumenten en een hoge stem die Russische woorden tot akkoorden rekt.

De thematiek en de sfeer maken de film, die in 2004 uitkwam, bijzonder actueel. Waar veel films over oorlog worden gekenmerkt door kabaal en gekletter, registreert Honkasalo met rust. Als de slapende onschuld van kinderen die dagelijks tussen het geweld ontwaken.