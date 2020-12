Thalys-terrorist Ayoub El Khazzani veroordeeld tot levenslang

Beeld AP

Het openbaar ministerie had eerder deze week een levenslange celstraf geëist. De Franse openbaar aanklager eiste tegen drie handlangers ook hoge celstraffen.

De Amerikaanse passagier Mark Moogalian greep in en pakte diens AK47-geweer, waarna El Khazzani met een pistool begon te schieten. Hij verwondde de Amerikaan, maar werd vervolgens ontwapend door drie andere Amerikanen die ook in de trein zaten. De dader had genoeg munitie bij zich om 300 mensen te doden.

Het langverwachte proces begon in november. De Amerikaanse filmmaker Clint Eastwood maakte een film over de nipt verijdelde aanslag: The 15:17 to Paris. Eastwood werd door de advocaat van de verdachte opgeroepen als getuige.