Testen met eerste elektrische pont Noordzeekanaal: ‘Net een Tesla’

Een testvaart met het elektrische pont. Beeld Susanne Stange

Volledig uitstootvrij glijdt de fonkelnieuwe NZK Pont 100 van de ene kant van het Noordzeekanaal naar de andere. Van Velsen-Noord naar Velsen-Zuid: 355 meter en 60 centimeter, om precies te zijn. Heen en weer gaat het. Heen en weer. Denk aan al die diesel die hier níet wordt verbrand, aan de luchtkwaliteit die hier niet onder te lijden heeft.

Dat dit alles zich afspeelt onder de rook van het gigantische industrieterrein waarop onder meer Tata Steel de omgeving vervuilt, moet je dan maar even wegdenken. Alle beetjes helpen, het is niet anders. Stampende dieselmotoren die vervangen zijn door een paar kubieke meter accu in het vooronder van wat de eerste volledige elektrische veerpont van het GVB is: het levert natuurlijk een dijk van een uitstootwinst op.

Hoe houdt het materieel zich?

Voorlopig vaart de NZK Pont 100 alleen nog hier, in een omgeving die gevoelsmatig nog verder van Amsterdam afligt dan de ruim zestien kilometer tot de Coentunnel doet vermoeden. Het gaat om testen, uren achter elkaar. Hoe houdt het materieel zich? Laat de nieuwsteling van het GVB zich net zo makkelijk besturen als die oude werkpaarden die ook dezer dagen nog parallel hun oversteekjes oeverloos herhalen? En vooral: wat vinden de schippers ervan?

Over de schipper van dienst deze middag hoeft niemand zich zorgen te maken: hij is enthousiast. Niels Riezebos is niet het type dat hier nu een onderkoeld over gaat zitten doen. Terwijl hij het pontveer geroutineerd laat aanlanden: “Het is alsof je van een Volkswagen Golf overstapt op een Tesla. Ineens wordt het serieus. Alles is hier modern.”

Wat is er anders voor hem? “Het geluid. Deze vaart zó stil, daar moet ik wel een beetje aan wennen. Ik heb geen gevoel bij hoe hard ik ga. Ik zit dus de hele tijd naar mijn panelen te kijken, terwijl ik dat voorheen veel minder deed.”

Ruimteschip

De nieuwe pont is voorzien van de modernste snufjes, in zijn hoge stoel bovenin de NZK Pont 100 dringt de vergelijking met de cabine van een ruimteschip zich op. Overal hangen camera’s die beelden in hd-kwaliteit maken. En radarbeelden komen onrustig frequent binnen op het scherm van Riezebos. Geen overbodige luxe: het zijn reusachtige schepen die hier richting Noordzeesluizen varen, of er juist vandaan.

Projectleider Casper van der Werf van GVB Veren is trots als een pauw wanneer hij voorgaat naar het binnenste van het schip. Spic en span is het, smetteloos. Het heeft allemaal niets van de vettige holen van machinekamers aan boord van de oudere schepen. Terwijl het pontveer bijna geruisloos afvaart voor nóg maar weer eens een keertje op en neer: “Niels geeft daarboven nu gas. Ik bedoel: hij geeft vermogen. Want er komt natuurlijk geen gas bij kijken. Maar het gaat allemaal heel erg soepel.”

Ook naar Amsterdam

Het exemplaar waarmee nu wordt testgevaren in Velsen is de eerste van vijf elektrische boten die het GVB met de gemeente Amsterdam gaat inzetten op het Noordzeekanaal. Ze moeten de vervanging vormen van de soms negentig jaar oude schepen die nogal wat mankementen vertoonden en bij gebrek aan beschikbare onderdelen soms aan de kant moesten worden gehouden. Halverwege volgend jaar zal de eerste elektrische pont gaan varen op het Hemveer, tussen Amsterdam en Zaandam.

Dat de reizigers nog een beetje geduld moeten hebben zit ’m vooral in, zoals Van der Werf het zegt, ‘de integratie van alle deelsystemen’. “Alles werkt, maar het moet ook allemaal met elkaar functioneren. Iedereen moet ermee leren werken. En: het is een elektrisch vaartuig dat 24 uur per dag vaart, zeven dagen per week. De accu’s moeten dus worden opgeladen in de korte tijd waarop de pont aan de kant ligt: drie, vier minuten is genoeg.”