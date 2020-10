Tessie Pessers (1989-2020): een creatieve doorzetter die iets magisch had

Tessie Pessers in 2019. Beeld Sophie Laubert

In het vliegtuig, aan de keukentafel, in de auto – als Tessie Pessers met een nieuw project bezig was, nam ze haar iPad overal mee naartoe om te tekenen. Op vakantie? Ook daar kon best worden gewerkt aan schetsen. Haar werk als freelance designer voelde nooit echt als werk, het was haar hobby en grootste passie. En ze was er nog steengoed in ook.

Werkte ze tot een paar jaar geleden als Head of Studio van de Influencer Marketing Agency (IMA) vooral met grote klanten als Tommy Hilfiger en Yves Saint Laurent, als zelfstandige vond ze juist veel plezier in kleinere, echt Amsterdamse bedrijven. Een van haar laatste grote projecten was het ontwerpen van een nieuwe huisstijl voor coffeeshop De Kade in Zuid. Het werd een logo met andreaskruizen, veel kleur en bloemen. “Daar zat veel van haarzelf in,” zegt eigenaar Sadie Roelofsen. “Als er nieuwe ontwerpen moesten komen, liet ik zien wat ik ongeveer mooi vond. Wat ze daarna tekende, was bijna altijd meteen goed. Ze had aan een half woord genoeg.”

Pessers woonde met haar vriend en hondje Prince aan de Hoofdweg in West. Drie weken geleden stapte ze zoals elke dag ’s ochtends op de fiets om naar haar werkplek in de Spaarndammerbuurt te gaan. Twee kruispunten van haar huis, op de hoek van de Jan van Galenstraat en de Willem de Zwijgerlaan, zag een vrachtwagenchauffeur haar te laat. Ze overleed ter plekke.

Doorzettingsvermogen

Pessers groeide op als jongste van drie kinderen op een boerderij met paarden in Breda. Toen ze twaalf jaar was overleed haar moeder. Het zorgde voor diepe littekens en veel verdriet, maar volgens haar zus leverde het Pessers ook creativiteit, doorzettingsvermogen en wilskracht op. Om de creativiteit van haar moeder voort te laten leven, begon ze als tiener met fotograferen met de analoge camera die ze had geërfd. Die camera gebruikte ze nog altijd, al had ze inmiddels een tweede exemplaar gekocht uit angst die van haar moeder te verliezen.

Haar doorzettingsvermogen kwam naar boven toen ze na de middelbare school niet op het Amfi werd toegelaten. Samen met haar zus vond ze uit dat je voor een hbo-studie helemaal niet afgewezen kúnt worden. Ze trok haar mooiste outfit aan en klopte aan bij de opleiding. Ze kreeg de wind van voren, maar mocht toch beginnen. Hoewel ze pas zeventien jaar was, twijfelde ze geen moment om naar Amsterdam te verhuizen. Ze kwam op een klein kamertje in West terecht, maar voelde zich meteen thuis in de stad.

Gouden ring

Haar sociale leven was voor Pessers een uitlaatklep. Af en toe een festival, een biertje in stamcafé Thuys of weekendjes weg – ze omringde zich graag met veel mensen, waar maakte eigenlijk niet uit. Sinds twee jaar was ze samen met haar vriend Daan de Groot, die ze had leren kennen op kantoor bij IMA. Hoewel daar bijna alleen maar vrouwen werkten, viel ze hem meteen op. “Tess had iets magisch, je wilde echt haar aandacht. Ik hoefde eigenlijk nooit op haar afdeling te zijn, maar ik zocht altijd iets waardoor ik toch naar haar toe kon.” Pessers had ook een hechte band met haar broer en zus, voor wie ze dit jaar nog een gouden ring ontwierp om die band te bezegelen.

Of het nou om haar interieur, kleding of sieraden ging – Pessers was altijd bezig met trends en design, en nooit bang om nieuwe stijlen uit te proberen. “Soms had ik weleens gefronste wenkbrauwen als ze me vroeg wat ik van haar outfit vond, maar als ik haar dan later op een feest in de menigte zag staan, dacht ik: wauw, dat is wel mijn meisje,” zegt De Groot.

Toch hield ze volgens vriendin Marlous Kramers ook altijd iets Brabants. “Tessie was op en top vrouw met een Brabants randje. Ze zag er altijd vrouwelijk en verzorgd uit, maar we konden ook uren in de kroeg bier drinken en slap ouwehoeren.”

Tessie Pessers is 31 jaar geworden.