Tegen de Saoedi’s kon Argentinië het vooral fysiek niet bijbenen

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Salem Al-Dawsari

Hij stuurde drie Argentijnen het bos in en schoot de bal in de bovenhoek. Het is dat Al-Dawsari 31 jaar is, anders zou hem een transfer naar Europa wachten na dat doelpunt. Messi kan zich concentreren op de Champions League met PSG. Op het verkeerde been gezet door een reeks van 34 wedstrijden zonder nederlaag, dacht ik dat Argentinië een favoriet was in Qatar. Tegen de Saoedi’s konden ze het vooral fysiek niet bijbenen. Als Messi een van de fitste spelers blijkt, heb je een probleem. Overigens schijnt het dat Noppert het theater in gaat. Zijn onbevangen en pure Nederlanderschap, je ruikt het grasland en de stille sloten zodra hij begint te praten, zal het publiek in drommen naar de zalen lokken. Mensen houden van deze man, een nostalgisch weerzien met de jaren vijftig. Noppert plakt zijn eigen fietsband nog.