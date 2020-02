Taxichauffeurs zijn de plofkippen van het personenvervoer, aldus de taxichauffeurs

Taxichauffeurs lopen te hoop tegen Uber, dat volgens hen de branche kapotmaakt. Woensdagmiddag demonstreerden ze voor het kantoor van het taxiplatform. Op een enkel rookbommetje na bleven de gemoederen bedaard.

En wéér zijn de taxichauffeurs het zat. Of beter: nóg is er niets veranderd aan de manier waarop zij proberen een fatsoenlijk inkomen bij elkaar te rijden. En dus staan ze weer voor de dichte deuren van het hoofdkantoor van Uber nabij het Amstelstation. Gefrustreerd, boos en soms zelfs een beetje verdrietig.

“Fuck Uber,” roepen ze, terwijl het regent dat het zeikt. Een van de initiatiefnemers met een megafoon vraagt het de taxichauffeurs: “Willen jullie meer of minder taxichauffeurs?” De actievoerders weten het wel: “Minder! Minder! Minder!” “Oké, dan gaan we dat regelen,” klinkt het door de megafoon.

Zoveelste demonstratie

Enkele oudgedienden op het taxifront slaan het hoofdschuddend gade. “Staan we weer. Wat heeft dit allemaal voor zin? Er wordt toch niet geluisterd, het kan niemand een bal schelen dat hier een volledige branche kapot wordt gemaakt.”

Het is inderdaad de zoveelste demonstratie voor een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden. De afgelopen weken kwamen ze twee keer eerder samen, maar een half jaar geleden en iets meer dan een jaar geleden stonden ze er ook al: taxichauffeurs die zich zorgen maken. Die uit machteloosheid niets anders meer kunnen verzinnen dan boze kreten slaken.

Met ruim honderd man kwamen ze samen deze keer. Verzamelen op het NDSM-terrein en daarna in colonne richting Mr. Treublaan, pal naast de Berlagebrug. Niet alleen rijders van taxiplatform Uber, maar ook gesteund door een aantal officiële taxiorganisaties (TTO’s) en hun chauffeurs. In die zin was het bijzonder, want hoewel veel chauffeurs in de praktijk zowel voor TTO’s als voor Uber rijden, richtten de meeste acties in het verleden zich op elkaar.

Systeem kapot

Denk-raadslid Numan Yilmaz is de enige politicus die is komen opdraven om de chauffeurs een hart onder de riem te steken. Hij vindt het goed nieuws dat TTO- en Uber-chauffeurs voor het eerst zo duidelijk samen optrekken. “Er moet iets veranderen, want er zijn veel te veel taxichauffeurs in deze stad: er valt geen droog brood te verdienen door de absurd lage tarieven van Uber. Ze maken daarmee het hele systeem kapot. De klant beseft het nog niet, maar die zal het in de toekomst ook gaan merken.”

Veel chauffeurs bevestigen de woorden van Yilmaz. Yassin, die sinds bijna een jaar voor Uber rijdt, rekent voor hoeveel hij maandag overhield aan een werkdag van elf uur. “Ik had een paar aardige ritjes, onder meer twee keer naar Schiphol. Maar het grootste deel van de dag waren het korte stukjes, vanuit de stad naar Zuid en Oost. Na aftrek van kosten, belastingen en de commissie die Uber rekent, hield ik nog geen 60 euro over.”

Slavenhandel

Als het dan zo slecht is, waarom doet hij het dan nog? “Ik zit vast aan de auto die ik heb geleasd via Uber. En zonder Uber heb ik geen klanten, zonder hen rij ik met een lege auto. Ik moet de lage tarieven wel accepteren, anders kom ik uit in de min. Maar iets meer dan 5 euro per uur, dat is niet van deze tijd, dat is slavenhandel.”

Daarom ook wil bijvoorbeeld Ruud Lagerwaard de financiële vergoedingen omhoog: “Als je als overheid een maximumtarief kan instellen, dan kan je ook een minimumtarief opleggen.” Lagerwaard is van TTO Taxistad. Hij is pissig: “Zoals het nu gaat, stevenen we af op het einde van een taximarkt in Nederland. Deze chauffeurs zijn de plofkippen van het personenvervoer.”

De demonstratie duurt alles bij elkaar een kleine twee uur. Enkele vertegenwoordigers mogen even naar binnen, maar keren een half uurtje later teleurgesteld weer terug. “Het is hetzelfde liedje: we worden aan het lijntje gehouden. Uber wil niets wezenlijks veranderen. Over twee weken gaan we landelijk demonstreren.” De chauffeurs juichen plichtmatig. Er vliegen twee eieren door de lucht en een rookbommetje zorgt even voor opwinding. Dan is de actie ten einde en gaat iedereen weer aan het werk.