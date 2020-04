Taxibedrijf failliet door coronacrisis

Taxi Electric, dat met elektrische taxi’s rijdt, broedt op een doorstart. Beeld ANP

Door het faillissement verliezen vermoedelijk honderd mensen hun inkomen, zegt directeur Wouter Deelman, die een doorstart van het Amsterdamse bedrijf voorbereidt. “Dit is pijnlijk en verdrietig. Maar ook onvermijdelijk. Wij kunnen het bedrijf niet in de lucht houden met slechts vijf procent van het werk dat we voorheen hadden.”

De crisis uitzitten is geen optie, zegt Deelman. “Het herstel van de markt zal nog geruime tijd duren, te lang om het gat tussen de vaste kosten en veel lagere omzet te overbruggen. We hebben looncompensatie van de overheid aangevraagd, maar dat is helaas maar een tijdelijke pleister. Als over een of twee maanden de maatregelen worden afgeschaald, duurt het gewoon nog te lang om weer op niveau te komen.”

Blijven rijden

Taxi Electric en de medewerkers zijn niet gestopt met werken, zegt Deelman. “We voeren nog steeds ritten uit voor onze klanten, grote bedrijven, en ook voor zorgpersoneel. Als mensen ons willen helpen kunnen ze het best met ons blijven rijden.”

Volgens Deelman zijn hij en de aandeelhouders nog steeds overtuigd van de duurzame missie en mogelijkheden van het bedrijf. “Elektrisch, sociaal en veilig. Op dit moment vinden de gesprekken met de curator plaats voor een doorstart.”

Loondienst

De sociale onderneming Taxi Electric was in 2011 het eerste private taxibedrijf dat overging op volledig elektrische auto’s. Aanvankelijk werkte het gros van de chauffeurs in loondienst, hetgeen bijzonder was te noemen in de taxiwereld, waar de meeste chauffeurs zelfstandig zijn. De afgelopen jaren werden al meer chauffeurs in loondienst omgeschoold tot zelfstandigen.