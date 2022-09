Tarik adviseerde de homoseksuele Aziz zijn geaardheid te verzwijgen

Beeld BNNVARA

Poldermocro’s. De titel is alvast geniaal, dacht Lips toen hij hoorde over het programma waarin zes jongeren – Marokkaanse ouders, maar in Nederland geboren – naar het land van hun roots afreizen.

Of ze willen of niet, de jongeren zijn deel van de meest besproken demografische groep van Nederland, zei presentator Sahil Amar Aïssa – zelf ook een poldermocro – vooraf. Een identiteitscrisis krijgen ze er bij geboorte gratis bij.

Dat maakte dat Lips in zijn overwegend witte wijk goed ging zitten voor de zoektocht van de zes, die uitstekend bleken te zijn gecast. Zo was er de in Hoorn woonachtige Tarik, die zoals hij zelf grapte, ‘nog net niet de Marokkaanse PVV’ vertegenwoordigde. Nederlanders noemde hij ‘tata’s’. Toen hij Aziz, gay en opgegroeid in Heiloo, ontmoette, keek Tarik stuurs een andere kant op. Later liet hij blijken het verstandig te vinden als Aziz zijn geaardheid zou verzwijgen.

Het was een van de dilemma’s die toonden hoe divers de groep Marokkaanse Nederlanders is. Zo hadden Meryam (19) en Yasmine (26) een totaal andere visie op geloof. Meryam zag het bestaan op aarde als een beproeving voor het hiernamaals, Yasmine geloofde niet dat uitgaan naar clubs haar een minder mens maakte.

In Marakesh deelden de zes een woning. Amar Aïssa kwam langs om vragen te stellen, maar mengde zich in geen enkel gesprek. Die benadering leverde meteen al interessante discussies op, omdat de zes jongelingen niet bang bleken hun binnenwereld te openbaren.

Voor Lips ging er een wereld open. Hij zag de problemen van diepgeworteld conservatisme dat wel erg contrasteert met Nederlandse normen, maar ook jongeren die door vooroordelen worden geremd in hun ontwikkeling en soms verscheurd dreigen te worden door twee culturen.

Het zichtbaar maken van die veelkleurigheid is de grote winst van Poldermocro’s.

