Tahmina zoekt nog altijd naar laatste briefje van Peter R. de Vries: ‘Ik heb mijn hele huis overhoop gegooid’

Heel Nederland was in shock na de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Tahmina Akefi verloor haar grote liefde. In een exclusief interview vertelt ze over het ‘onbeschrijfelijke verdriet’ dat de daders hebben aangericht. ‘De aanslag had voorkomen kunnen worden. De Nederlandse overheid heeft gefaald in haar beveiliging.’

Woensdag doet Akefi in de rechtbank haar verhaal over hoe op 6 juli vorig jaar de grond ongenadig hard onder haar voeten vandaan werd getrokken toen haar verloofde bruut werd vermoord.

Ze beseft het soms nog steeds niet. Dat ze haar Peter nooit meer gaat zien. Soms staat ze nog op het punt hem te bellen, een berichtje te sturen. Of een vest te kopen dat écht voor hem gemaakt lijkt. Totdat de realiteit zich weer even bruut opdringt als op die ene dag, 6 juli vorig jaar. De dag die al hun toekomstdromen stuksloeg.

Ze zouden gaan samenwonen. Dat was het plan. Die avond gingen Tahmina en Peter voor de tweede keer kijken bij een huis. Tahmina was er al. Peter was ook onderweg. Na een uitzending van RTL Boulevard liep hij zoals altijd door de Lange Leidsedwarsstraat naar de garage waar hij zijn auto parkeerde. Alleen dit keer kwam hij daar niet aan. Het was iets voor half acht toen Peter middenin de drukke winkelstraat werd neergeschoten.

Het nieuws ging al snel rond op sociale media. Peter R. de Vries ligt op straat. Er is bloed. Er is paniek. Iemand belt vriend en collega Peter Schouten op en meldt dat Peter is neergeschoten. Schouten belt de zoon van Peter op. Die belt weer naar Tahmina, in de vurige hoop dat het allemaal onzin is. “Is papa bij jou?” vraagt hij haar. Tahmina weet dan nog van niks. “Nee, hij is onderweg naar mij,” antwoordt ze. “Ik hoor dat mijn vader is neergeschoten.”

De ernst ervan dringt dan nog niet tot haar door. Niet écht. Ook niet als ze hem ‘vechtend voor zijn leven’ op een brancard in het ziekenhuis ziet liggen. Het is té onwerkelijk. “Ik weet nog dat ik op de grond zat, op de gang, met allemaal gewapende mannen om me heen. En, door alle tranen heen, dacht ik: ik moet de makelaar nog bellen om de afspraak te verplaatsen naar later.”

Had je toen nog het idee dat hij het zou gaan redden?

“De artsen waren vanaf begin af aan duidelijk: het ziet er heel slecht uit, het zou een wonder zijn als hij het overleeft. Maar dat bleef bij mij niet hangen. Ik was ervan overtuigd dat het goed zou komen. Tegelijkertijd was mijn hele wereld ingestort. Ik deed nauwelijks een oog dicht. Een paar uurtjes per nacht sliep ik, om niet om te vallen. Zodra ik wakker was, ging ik gelijk naar het ziekenhuis.”

Wanneer kwam het besef dat je afscheid moest nemen?

“Dat duurde heel lang. Zijn laatste nacht sliep ik urenlang naast hem in het ziekenhuisbed, tegen hem aan. Zelfs toen had ik nog niet in de gaten dat het afscheid met iedere seconde die wegtikte dichterbij kwam. Soms geloof ik het nog steeds niet. Vaak denk ik: als het straks allemaal voorbij is, bel ik Peter om te zeggen hoe het is gegaan.”

Hoe heeft hij jouw leven veranderd?

“Hij leerde mij niet bang te zijn, te zeggen waar het op staat. Peter zei altijd: als ik me iets moet aantrekken van wat mensen over me zeggen en wat ze van me vinden, dan kan ik beter een stuk touw kopen. En, dat is het belangrijkste, hij heeft mij geleerd wat echte liefde is. Die ervaring had ik nooit willen missen. Maar als ik had geweten dat dit zou gebeuren, had ik wel wat dingen anders gedaan. Ik zou hem echt aan de ketting hebben gelegd.”

Peter besloot in maart 2020 om vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. te worden. Mensen om Nabil heen – zijn broer, zijn advocaat – waren al vermoord. Heeft Peter, of hebben jullie, die dreiging serieus genoeg genomen?

“Zeker wel. Dat waren helse maanden. We voelden onzekerheid, verdriet, onmacht, angst: wat stond ons te wachten? Maar zijn behoefte om dingen aan de kaak te stellen, onrecht te bestrijden, voerde de boventoon. Natuurlijk heb ik ook wel gedacht: wil ik zo wel met hem verder? Maar ja, je gaat ook niet meteen weglopen wanneer het even moeilijk wordt. Peter was er daarnaast aan gewend: hij is dertig jaar lang bedreigd, maar natuurlijk was het nu echt wel anders...”

Peter R. de Vries (R) komt aan bij de bunker, voorafgaand aan de eerste inleidende zitting in het Marengo-proces in 2021. Beeld ANP

Hij werd nu wel echt serieus gewaarschuwd.

“Ja, iedereen die hem kende zei tegen hem: dit is echt iets anders. En ik heb er zelf ook alles aan gedaan om hem te overtuigen het níet te doen, geen vertrouwenspersoon te zijn van Nabil B. Ik zei: doe het met beveiliging, of doe het niet. Maar hij wilde geen persoonsbeveiliging. Dat begreep ik ook wel, want dan heb je totaal geen privéleven meer. Toen zei ik: laat dan de routes beveiligen van afspraken die van te voren bekend zijn. Maar Peter gaf aan dat hem duidelijk was gemaakt dat het ‘alles of niets’ was.”

Vind je dat de Nederlandse overheid steken heeft laten vallen?

“Zeker. Toen Peter bekendmaakte dat hij de kroongetuige wilde bijstaan, gingen alle deuren aanvankelijk voor hem open. Ze vonden het fantastisch. Maar een maand later kwamen ze erop terug: omdat hij journalist was en geen geheimhoudingsplicht heeft (zoals een advocaat wel heeft, red.). Ze waren natuurlijk bang dat hij allerlei misstanden aan de kaak zou stellen. Maar ze uitten nooit twijfels over zijn veiligheid. De overtuiging ontbrak om Peter over te halen akkoord te gaan met persoonsbeveiliging.”

Maar toch besloot Peter wél vertrouwenspersoon te worden.

“Ja, en toen hadden ze bij justitie en politie natuurlijk gewoon moeten zeggen: of je gaat akkoord met persoonsbeveiliging of je doet het helemaal niet. Dat is uitgebleven. En daarna zijn ze op een cruciaal moment niet wakker geworden...”

Een week voor de moord op Peter trok een medewerker van de garage waarin hij zijn auto altijd parkeerde aan de bel bij beveiligers van RTL Boulevard. Peter zou zijn achtervolgd. Bedoel je dit moment?

“Zeker. Ik vind het heel knap dat de garagehouder die achtervolging heeft gezien. Hij heeft het gemeld bij Boulevard. Die beveiliger daar heeft het vervolgens gemeld bij zowel Peter als de politie. Maar daar is het misgegaan. Een wijkagent zou toen hebben gezegd dat er moest worden meegekeken met de camera’s én heeft voorgesteld dat politie in burger met Peter mee moest lopen naar de garage. Maar wat bereik je daar dan mee? Had je zo nog iets kunnen voorkomen? Nee.

“Toen die melding binnenkwam hadden alle alarmbellen af moeten gaan bij de hoogste lagen van politie en justitie. Ze hadden diezelfde avond nog aan de deur moeten staan, met de boodschap: dít is het moment, vanaf nú moeten we je beveiligen. Of hij dat nu wilde of niet. Bovendien: bij situaties als waar Peter in zat, moeten niet alleen de beoogde slachtoffers, maar ook hun directe omgeving worden geïnformeerd als er sprake is van dreiging. Het gaat tenslotte om leven en dood.”

Was Peter zelf niet verantwoordelijk, volgens jou?

“Peter zou het voorstel iemand met hem mee te laten lopen in burger hebben geweigerd. Hierover wil ik nog wel wat zeggen. Ten eerste: hij zou nooit aanslaan op een melding dat iemand hem achtervolgt. Hij werd áltijd achtervolgd, door fans, die een foto met ’m wilden of een praatje. Ten tweede: die informatie werd door een beveiliger van Boulevard aan hem doorgegeven. Daar gaat toch geen urgentie vanuit?”

Als de politie of justitie hem zelf had benaderd, zou hij dan wel hebben geluisterd?

“Soms lijkt er een beeld te ontstaan dat Peter onverschillig was over zijn veiligheid. Maar echte bedreigingen hielden hem altijd heel erg bezig. Ik weet dat, omdat hij mij altijd belde na elke dreiging. ‘Ik moet je zien’, zei hij dan. En dan wist ik: er is een dreiging. De eerste keer was in 2016. Toen kende ik hem net drie maanden. Politie en justitie hadden toen bij hem ‘over de schutting gekieperd’ dat een plan om hem te liquideren al klaar lag. ‘Nou schat,’ zei hij, ‘je vraagt je nu waarschijnlijk af waar je in godsnaam aan bent begonnen met mij.’”

Over de schutting gekieperd?

“Ja, zo van: hier is de mededeling en verder zoek je het maar uit. Ook in 2019 toen hem werd medegedeeld dat hij op een dodenlijst zou staan. Peter vroeg dan altijd door: van wie komt die informatie? Is het betrouwbaar? Wat voor maatregelen moet ik nu treffen? Van beveiliging was toen al helemaal geen sprake. En hij kreeg op geen van deze vragen antwoord. Peter was daar gefrustreerd over.”

Valt RTL Boulevard nog wat te verwijten?

“Nee, dat vind ik niet. Zij hebben gedaan wat ze moesten doen. Je kunt niet van beveiligers van Boulevard verwachten dat zij snappen hoe ingewikkeld en gevaarlijk de situatie was waarin Peter zat. Van de politie wel. Waarom hebben zij niet meteen de jacht geopend op degene die hem achtervolgde? Waarom hebben ze niet uit eigen beweging de route beveiligd? Waarom had Peter überhaupt wat te willen? Ik kan nog steeds niet bevatten dat het is gegaan zoals het is gegaan. Ik dacht dat wij in een land leefden waarin het een heel klein beetje goed geregeld is wat dat betreft. Ik hoor het de minister van justitie nog zeggen: de rechtsstaat moet ten koste van alles worden verdedigd. O ja?!”

Tahmina Akefi. Beeld ANP / ANP

Eind januari besloot je je anonimiteit als partner van Peter op te geven en jezelf bekend te maken in de documentaire Vertrouwelijk! Daarop kwamen veel positieve reacties, maar er was ook kritiek. Sommigen vonden dat je te veel van zijn privéleven bekendmaakte, terwijl Peter dat altijd het liefst verborgen hield voor het grote publiek. Begreep je dat?

“Er zijn altijd veel details van Peters privéleven naar buiten gekomen, ook omdat hij zelf veel heeft gedeeld. Over zijn kinderjaren bijvoorbeeld, over de open relatie met zijn ex-vrouw. Onze relatie wílde Peter heel graag met de wereld delen. Hij was zelfs van plan om er samen met mij een boek over te schrijven. Het op die manier te vereeuwigen.”

De naasten van Peter zouden ook kritisch hebben gereageerd. Hoe is jullie relatie nu?

“Hebben zij officieel gereageerd dan? De roddelaars hebben geprobeerd een ruzie uit te lokken tussen ons, maar dat is faliekant mislukt. De relatie is zoals het zou moeten zijn, maar de verbindende factor – Peter – is wel weg. Wanneer we elkaar zien is het altijd respectvol.”

Vlak voor de laatste uitzending van RTL Boulevard waarin Peter verscheen, kreeg Tahmina een appje van hem. Dat hij van haar hield. Het zou zijn laatste liefdesbetuiging aan haar zijn. Maar in de zes jaar dat zij een relatie hadden, schreef hij meer dan honderd liefdesbriefjes. “En de laatste maanden extreem veel. Dat was geen gevolg van angst, of zoiets. Ik beschrijf het nu als een soort ‘voorgevoel’.”

“Ik had dat ook - denk ik. Elk jaar gaf hij me rozen voor mijn verjaardag, en daar bewaarde ik er eentje van. Dit jaar gaf hij me een bos, en ik kon ze niet weggooien. Zelfs niet nadat hij er wat van zei. Ik weet niet waarom dat was. Ik heb alle blaadjes er vanaf geplukt en in een schaaltje gelegd. We waren niet echt bang dat alles zou stoppen, maar ik denk wel dat er iets was waardoor wij ineens anders gingen handelen. Hij had ook ineens haast onze armbanden te graveren. We hadden daar door de jaren heen vaker over gesproken, maar toen moest het ineens.”

De kleine liefdesbriefjes verstopte Peter overal in haar huis: in de vriezer, in jas- of broekzakken. Tahmina koestert ze nu extra. “En ééntje heb ik er nog niet gevonden. Dat weet ik. Ik heb mijn hele huis al overhoop gehaald. Als ik soms ’s nachts niet kan slapen, ga ik het zoeken. Ik hoop zo dat ik het briefje nog vind.”

Het allerlaatste verstopte briefje van Peter, haar grote liefde. Een leven zonder elkaar is leeg en betekenisloos, vonden ze uit toen ze in 2017 hun relatie probeerden te beëindigen. Hoe zeer ze ook hun best deden, ze kwamen – nee, wilden – niet van elkaar af. Maar nu moet Tahmina het toch doen. Leven zonder Peter. “Zonder hem, maar ik draag hem altijd in mijn hart.”

Reactie OM

‘De beveiliging van Peter R. de Vries is onderdeel van het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) momenteel uitvoert. Daarom kunnen we nu geen inhoudelijke reactie geven op het artikel.’