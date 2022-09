Taghi Podcast: Hoe Antwerpen overspoeld wordt door jonge Amsterdamse drugscriminelen

Misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans vertellen in deze aflevering van de Taghi Podcast hoe ‘Amsterdams’ onderwereldgeweld steeds vaker opduikt in Antwerpen.

Wouter Laumans: “Het is natuurlijk geen Belgisch probleem, en geen Nederlands probleem, het is een Europees probleem. Of de drugs nu verscheept worden naar Rotterdam, Antwerpen, of Helsinki, voor criminelen maakt een grens niet uit, ze rijden er gewoon overheen. Maar voor de misdaadbestrijding maakt het wel uit. Want wie gaat er achter die jongens aan als ze de grens oversteken?”

Werd de drugshandel in Antwerpen vroeger gerund door Nederlands, inmiddels is er een kentering te zien. “Wat opsporingsinstanties zien, is dat de kleine Belgische krabbelaars, die begonnen als uithalers van de containers, promotie hebben gemaakt. Die hebben zich laten uitbetalen in coke en zijn gaan mee-investeren in partijen in die transporten.” De Belgen hebben de corrupte contacten, de Nederlanders - veelal jongens uit Zuidoost - doen uithaalwerk.

Dat uithalen is riskant werk, veel jongens eindigen dan ook in de cel. “Het is een soort kanonnenvlees dat wordt ingezet door de onderwereld. En als het allemaal misgaat, zoek het maar uit.” Het milieu is meedogenloos. “Vergis je niet, als er 600 kilo ergens uitmoet, en ze komen met 300 terug, dan zegt zo’n organisatie niet: ‘Dank je wel je hebt er nog 300 weten te redden.’ Nee. ‘Het was 600, waar is de rest.’ Die jongens hebben dan in een keer een enorm grote schuld.”