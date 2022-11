Systeem tegen doorgaand verkeer op gevaarlijke Sloterweg nog niet betrouwbaar

Drukte op de Sloterweg. De weg is vooral voor fietsers onveilig door het vele sluipverkeer. Beeld ANP

De Sloterweg is al jaren een gevaarlijke weg voor met name fietsers. Het aanleggen van vier ‘knips’ moet ertoe leiden dat een belangrijk deel van de auto’s van andere wegen gebruik gaat maken in plaats van de woonwijken Sloten en Nieuw Sloten te doorkruisen, schrijft verkeerswethouder Melanie van der Horst aan de gemeenteraad.

Om te voorkomen dat automobilisten toch door die wijken rijden, werd gekozen voor een geautomatiseerde methode om intelligente toegang toe te passen en waarbij ontheffingen digitaal worden verleend en gecontroleerd. Naar nu blijkt is dat systeem met camera’s niet betrouwbaar genoeg.

Systeem niet gebruiksklaar

Van der Horst schrijft aan de gemeenteraad dat ze de introductie, die gepland stond voor begin komend jaar, voor onbepaalde tijd uitstelt. ‘Een dergelijke intelligente toegangsmethode waarbij bewoners en bedrijven passagerecht hebben in plaats van een voertuigcategorie zoals bij de milieuzone, is nog niet uitontwikkeld, operationeel en te beheren.’

Het is de tweede dag op rij dat verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66) vertraging met een groot project bekend moet maken: maandag werd de heropening van de Piet Heintunnel uitgesteld. Net als bij de tunnel is geen nieuwe datum gegeven. Ook in het geval van de Sloterweg schrijft Van der Horst aan de gemeenteraad dat er ‘hard aan wordt gewerkt’.

Gevaarlijke weg

De Sloterweg is al jarenlang het toneel van hoogoplopende ruzies tussen omwonenden en gebruikers van de weg. Bewoners beklagen zich over drukte en gevaarlijke toestanden bij hen voor de deur, maar door de toegang tot de Sloterweg te beperken worden heel veel bewoners van Nieuw-West gedwongen soms ver om te rijden om op hun bestemming te komen.

Het is nog onduidelijk hoe het nu verder moet met de Sloterweg. De doelstelling om de verkeersveiligheid zo snel mogelijk te verbeteren door de hoeveelheid autoverkeer te verminderen staat echter niet ter discussie, aldus Van der Horst. De portefeuillehouder Verkeer van het stadsdeel onderschrijft die lijn.

Tijdelijke oplossing

De gemeente onderzoekt of een tijdelijke oplossing mogelijk is totdat intelligente toegang operationeel kan zijn, zegt Van der Horst. ‘De mogelijke tijdelijke oplossingen betreffen varianten waarbij we wel alvast een of meer knips invoeren, maar waarbij bewoners en ondernemers geen ontheffing krijgen, want dat is vooralsnog dus niet mogelijk. Openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten hebben een algemene ontheffing en kunnen de knips dan wel passeren.’