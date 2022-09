Swiatek klopt Jabeur in finale US Open en wint derde grand slam

In tranen ligt de Poolse Iga Swiatek op de baan van het Arthur Ashe Stadium na haar overwinning op Ons Jabeur uit Tunesië in de finale van de US Open. Beeld AFP

Voor Swiatek is het haar derde grandslamtitel. Eerder won ze twee keer Roland Garros in Parijs, in 2020 en dit jaar. Op de US Open kwam ze, tot deze editie, nooit verder dan de vierde ronde.

Jabeur stond twee maanden geleden voor het eerst in de finale van een grandslam. De 28-jarige Tunesische ging op Wimbledon onderuit tegen de Kazachse Elena Rybakina. Toen verloor ze in drie sets. Jabeur is de eerste Afrikaanse tennisster die in de finale van de US Open stond in het zogenoemde open tijdperk van het professionele tennis sinds 1968. Op Wimbledon had ze die primeur ook.

Snelle voorsprong

Swiatek leek aanvankelijk op weg naar een eenvoudige zege. De eerste opslagbeurt van Jabeur won ze op ‘love’ en ze liep snel uit naar een voorsprong van 3-0. Jabeur richtte zich daarna even op, maar verloor vervolgens weer drie games op rij. De eerste set duurde slechts een half uur.

Ook in de tweede set waren de harde en zuivere slagen van Swiatek Jabeur lang te machtig. Het scoreverloop was tot 3-0 en 4-2 precies hetzelfde als in de eerste set. Jabeur, de mondiale nummer 5, toonde echter vechtlust en wist zich alsnog in de wedstrijd te knokken. Het werd 4-4, waarna Jabeur op de service van Swiatek drie breakkansen onbenut liet.

Op 6-5 overleefde Jabeur één wedstrijdpunt. In de tiebreak leek de Tunesische even aan het langste eind te trekken, maar de jonge Swiatek bleef op de belangrijke punten bij de les en sloeg bij haar tweede matchpoint wel toe.

Swiatek is de eerste tennisster sinds 2016 die twee grandslamtoernooien in hetzelfde jaar wint.