Studenten Spinozacampus na dodelijke schietpartij: ‘Het blijft Amsterdam’

De Daalwijk flat in Amsterdam Zuidoost. Beeld Marc Driessen

De 21-jarige mediastudent Ellen te Brake verhuisde vanuit de Achterhoek naar Amsterdam-Zuidoost. “Veel mensen vroegen me of ik dat wel zou doen. De Bijlmer, is dat niet eng?” Intussen woont ze er al tweeëneenhalf jaar en tot nu toe viel het haar ontzettend mee. “Het voelt als een dorpje in Amsterdam. Maar misschien ben ik wel naïef.”

Te Brake woont in de flat Daalwijk waar dinsdagochtend aan het eind van haar galerij een 26-jarige man om het leven kwam bij een schietincident. De toedracht van de schietpartij is nog onbekend, maar alles wijst op een uit de hand gelopen ruzie.

De voormalige honingraatflat waar het incident plaatsvond, grenst direct aan de vijftien blokken wooncontainers voor studenten op de Spinozacampus. Die wordt al jaren geplaagd door geweldsincidenten. De politie kan geen exacte cijfers geven, maar vorig jaar deden studenten hun verhaal over onder meer woninginbraken en bedreigingen.

Jonge vrouwen durfden, na een aanval op een huisgenoot in het fietsenhok, niet meer alleen van het metrostation naar hun huis te lopen. Maar de druppel was toen een student, die in haar woning op de zesde etage van Daalwijk zat te Netflixen, tegen het hoofd geschampt werd door een verdwaalde kogel die via het raam naar binnen vloog.

Veiligheid

Woningcorporatie Duwo besloot om meerdere maatregelen in te stellen, waaronder het inhuren van beveiligers die gedurende een halfjaar op de campus rondliepen. Ook de politie patrouilleerde vaker rond de campus. De Amsterdamse studentenvakbond Asva richtte een meldpunt onveilig wonen op.

Inmiddels is er een beheerder aangesteld die vijf dagen per week de campus inspecteert, rondjes loopt en praatjes maakt met bewoners. Binnenkort kunnen bewoners ook terecht op een avondspreekuur. “We proberen direct contact met bewoners te zoeken wanneer ze zich onveilig voelen,” zegt een Duwo-woordvoerder.

Sinds de maatregelen leek de rust - tot voor de schietpartij van dinsdagnacht - te zijn teruggekeerd; toch bleven studenten zich de afgelopen tijd onveilig voelen. Zo waant de 24-jarige pedagogiekstudent Gulle Kader zich enkel veilig buiten de deur met haar enorme, zwarte rottweiler. “De laatste twee jaar zijn de incidenten van een andere aard. Mensen schieten, steken. Tegenwoordig maak je elkaar na een ruzietje al af.”

Vorige maand vertelden studenten aan burgemeester Halsema dat ze ’s nachts niet naar het washok durven te lopen, of bewust het ov pakken in plaats van de fiets. “Maar dat zie je terug op meerdere campussen in de stad, zoals op Uilenstede en de NDSM-werf,” zegt Wietske Dotinga, bestuurslid van studentenvakbond Asva. “Op de fiets- en looproutes erheen is er amper verlichting.”

Unheimisch

Antropologiestudent Carolien den Boer (24): “Als de lampen stuk zijn, zoals de afgelopen dagen, is de sfeer wel grimmig.” De Duwo-woordvoerder laat weten dat kapotte verlichting direct wordt vervangen. Het unheimische gevoel op de Spinozacampus wordt versterkt ‘doordat de wijk niet meehelpt’, stelt Dotinga.

Den Boer, die nu meer dan een jaar op de campus woont en vaak ’s ochtends vroeg weggaat voor haar werk, zegt: “Er is wel eens op honderd meter afstand een steekpartij geweest. Maar ik denk ook dat bewoners, vooral internationale studenten, iets te veel hebben geklaagd. Het blijft Amsterdam, een wereldstad.”

Dotinga merkt ook dat sommige internationale studenten de campus onveiliger ervaren. “Zij komen hier veelal zonder netwerk. Als je je dan onveilig voelt, is het meteen een stuk heftiger omdat je nog geen mensen kent.” Den Boer voegt daar aan toe dat veiligheid relatief is. “Ondanks het feit dat hij een internationale student is, vindt een huisgenoot van me die uit New York komt Zuidoost een oase van rust”.