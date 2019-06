Studenten kopen toetsvragen die ook in tentamens zitten

De bestanden met honderden toetsvragen worden onderling verhandeld via app- en facebookgroepen of verkocht via websites als Stuvia, waarop studenten ook samenvattingen van boeken aanbieden. Na vragen van het AD heeft Stuvia direct de bestanden verwijderd. “Dit mag niet verhandeld worden via ons,” aldus een woordvoerder.

“Dit willen we niet, het is een ongewenste situatie,” stelt de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar vorig jaar studenten voorkennis bleken te hebben over een tentamen. De Amerikaanse asisstent-professor Christine Cheng, die het probleem in de VS onderzocht, stelt dat dit soort voorkennis de waarde van het diploma ondergraaft.

Grote Engelstalige uitgeverijen leveren bij hun universitaire lesmethodes behalve studieboeken ook zogenoemde testbanks, dat zijn lange lijsten met vragen en antwoorden die de docenten kunnen gebruiken als oefenmateriaal óf als echte tentamen- en examenvragen. Die testbanks zijn uitsluitend bedoeld voor docenten, zo vermelden de uitgevers. “Voorkom dat studenten uw account gebruiken,” staat erbij.

Illegaal

De online bestanden zijn echter, illegaal, ook tegen betaling verkrijgbaar voor studenten. Op zeker twee Nederlandse websites die samenvattingen van Engelstalige studieboeken verkopen, worden ook testbanks aangeboden. De studenten die die bestanden hebben geüpload vermelden daar expliciet bij dat ze handig zijn ‘want de vragen komen vaak terug in examens’. Het gaat daarbij om verschillende boeken van veelal economische studies aan diverse universiteiten.

Ook in whatsapp- en facebookgroepen van studenten worden gretig links naar dergelijke testbanks gedeeld. Deze krant heeft daar screenshots van gezien. Soms kopen studenten ze samen aan om de kosten te delen.

Op de UvA kwam een docent er vorig jaar tijdens het samenstellen van een tentamen Business Research Management achter dat studenten massaal over de testbank voor het vak beschikten. “Dat willen we niet, het is ongewenst. We hebben het breed onder de aandacht gebracht van ons personeel. Het is sowieso niet de bedoeling dat docenten de vragen uit de testbanks gebruiken voor tentamens en examens, ze moeten die vooral zien als inspiratie,” stelt een woordvoerder. De docent heeft daarop het tentamen veranderd.

Een bron aan de universiteit stelt echter dat dergelijke vragen nog steeds worden gebruikt. Doorgaans gebeurt dat bij multiplechoice-examens. Bij het tentamen in kwestie werd opvallen hoog gescoord, meldt de bron.