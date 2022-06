‘Strengere straffen voor racisme en discriminatie bij politie’ naar aanleiding van documentaire

Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer. Beeld ANP

‘De belangrijkste boodschap is nu dat er altijd een sanctie volgt en zo nodig ontslag’ als er sprake is van discriminatie, zegt plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer in NRC. Dit is vorige week besloten door tachtig topfunctionarissen van de Nationale Politie tijdens een overleg over een strengere aanpak van racisme in eigen kring.

Tot nu toe handelde de politie zulke kwesties volgens Huyzer in sommige gevallen af met ‘een goed gesprek’. ‘Excuses zoals dat gebeurde onder het mom van werkdruk en stoom afblazen gaan niet meer op,’ zegt zij tegen de krant.

De politietop zou het er unaniem over eens zijn dat er ‘een waardevolle les’ moet worden getrokken uit de vorige maand uitgezonden KRO-NCRV-documentaire. In De Blauwe Familie spraken (oud-)agenten met een migratieachtergrond zich uit over de lakse aanpak van racisme binnen het korps.

‘Deze documentaire maakte de pijn heel duidelijk van collega’s die gediscrimineerd worden. Je zag agenten van wie het droomberoep, de passie kapot is gemaakt,’ aldus Huyzer in NRC. Volgens haar is de leiding ‘zich de afgelopen jaren wel bewuster geworden van het belang van dit thema’, waardoor de serie in vruchtbare bodem viel.

Huyzer stelt dat zij in haar zeventien jaar bij de politie veel ten goede heeft zien veranderen, maar ook dat ‘de harde cultuur van uitsluiting en je conformeren nog steeds aanwezig is’. Ze ziet het dan ook als ‘falen’ dat ze niet iedereen heeft kunnen beschermen daartegen.