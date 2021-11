Stilstaande metro’s in tunnel roepen vragen op over brandveiligheid

De recente storingen van het Amsterdamse metronet roepen ernstige vragen op over het veiligheidssysteem. Beeld Joris van Gennip

Dit terwijl het beveiligingssysteem erop is gebaseerd dat metro’s altijd kunnen doorrijden naar het volgende station. Als dat niet het geval is, slaat dat de bodem weg onder de beveiliging van de metro.

‘Wat bij terreur?’

D66-raadslid Jan-Bert Vroege wilde van wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer) weten hoe de stilstaande metrostellen te rijmen zijn met dit safehavenprincipe, het belangrijkste uitgangspunt van het veiligheidssysteem van de metro. “Dit gaat om tunnelveiligheid. Kan de wethouder garanderen dat de boel het bij brand of een ander voorval, terreur bijvoorbeeld, wel doet?”

Vroege zegt zeer geschrokken te zijn dat passagiers in ‘maar liefst’ drie metro’s lange tijd hebben vastgezeten. “Het safehavenprincipe, waarbij altijd een volgend station bereikt moet kunnen worden, heeft aantoonbaar niet gewerkt. Dit doet de vraag rijzen of bij echte calamiteiten de reizigers altijd in veiligheid kunnen worden gebracht.”

Andere partijen in de gemeenteraad vielen Vroege bij en eisten van De Vries een antwoord. De wethouder stelde dat het safehavenprincipe werkt, maar dat hij later schriftelijk nog eens wilde terugkomen op de inzichten die de recente storingen hebben opgeleverd over het veiligheidssysteem.

Ongelukkige timing

De Vries stelde donderdagochtend, tijdens een commissievergadering, wel te kunnen garanderen dat het systeem werkt, maar ging niet in op de vraag hoe het kon dat drie metro’s dan toch een kwartier stilstonden tijdens de storing.

De storingen van vorige week komen op een ongelukkig moment: recent bleek dat de gemeente alsnog moet ingaan op bezwaren van De Bovengrondse, een organisatie die zeer kritisch is over de brandveiligheid van het metrostelsel.

In die zaak heeft de gemeente herhaaldelijk benadrukt dat het voor de veiligheid van de metropassagiers essentieel is dat voertuigen altijd kunnen doorrijden naar het volgende station, zodat zij zichzelf daar in veiligheid kunnen brengen. Zo’n ‘safe haven’ is met name belangrijk omdat er halverwege de tunnels niet overal nooduitgangen zijn.