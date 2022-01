Stijgende prijzen, kelderend aanbod: dieptepunt Amsterdamse woningmarkt nog steeds niet in zicht

In Amsterdam stonden in het laatste kwartaal van vorig jaar slechts 979 woningen te koop. Beeld Ramon van Flymen/ANP

De vandaag bekend gemaakte cijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam geven weinig aanleiding tot vrolijkheid of zelfs maar hoop, stelt MVA-voorzitter Jerry Wijnen. “Kopers hebben het zwaar: ze hebben nauwelijks iets te kiezen en moeten nog meer dan voorheen overbieden. En verkopers krijgen weliswaar een goede prijs voor hun woning, maar moeten iets betaalbaars zien te vinden.”

Opvallend is dat de woningmarkt vooral buiten het centrum in het slot lijkt te vallen. In stadsdeel Centrum daalde de vraagprijs van een koopwoning met 11 procent en in West met 5 procent. In Zuidoost steeg de vraagprijs met 10 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. De vraagprijs van woningen in Centrum in het derde kwartaal was nog met 11 procent gestegen, in vergelijking met het kwartaal ervoor.

Volgens Wijnen is dit een gevolg van de beweging die veel kopers in de stad maken. “De laatste anderhalf jaar zien we iets wat we daarvoor niet zagen: Amsterdammers zochten hun heil buiten de Ring. We zien ook dat in Nieuw-West het aanbod van koopwoningen daalde met 22 procent: veel woningen zijn hier inmiddels verkocht. Mensen die er zitten, verkopen niet meer omdat ze nergens anders kunnen kopen.”

Aanbod: 979 woningen

Vooral het opdrogende aanbod van koopwoningen is zorgelijk: in de gemeente Amsterdam stonden in het laatste kwartaal van vorig jaar slechts 979 woningen te koop. Dat is een daling van 38 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Bij appartementen, met 85 procent van de transacties veruit de grootste groep op de woningmarkt, blijft het aantal voor kopers beschikbare woningen dalen.

Elk kwartaal worden de prijzen hoger en neemt het aantal transacties verder af, zegt Wijnen, die zich soms een stukgedraaide grammofoonplaat voelt. Het kopen van een woning is voor veel Amsterdammers onbereikbaar geworden, waardoor veel bewoners tegen hun zin uitwijken naar andere steden en dorpen.

‘Ook elders prijsstijgingen’

Volgens Wijnen komt in het hele land de woningmarkt piepend en knarsend tot stilstand. Amsterdammers die hun huis in de stad verkopen, wijken vaak uit tot zeer ver buiten de gemeentegrenzen. “Amsterdammers vormen in het hele land een gewilde groep kopers: zij brengen overwaarde mee. Maar ook elders stijgen de prijzen razendsnel.”

De afgelopen tijd hebben veel partijen de schuld gekregen van het vastlopen van de woningmarkt, zegt Wijnen. “Makelaars, de media en zelfs ouderen, maar de oorzaak ligt toch echt bij de door de politiek gemaakte keuzes. Ook de snelheid waarmee de diverse gemeenten de vergunningsaanvragen behandelen, komt nog niet in aanmerking voor een olympisch ticket. Ik hoop dat er na de gemeenteraadsverkiezingen iets drastisch gaat veranderen. Ik zou de politiek in overweging willen geven om ook op regionaal niveau een BouwStimuleringsTeam te formeren, zodat er nu eens echt wat gaat gebeuren.”