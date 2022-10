Stemming NS Publieksprijs aangepast en hervat na berichten van manipulatie

Thierry Baudet (FvD). Beeld ANP

Eerder vandaag werd de stemming stilgelegd. Aanleiding waren klachten van Kamerleden Sylvana Simons (BIJ1) en Caroline van der Plas (BBB). Zij kwamen erachter dat via hun mailadres op het boek Het Coronabedrog van FvD-leider Thierry Baudet was gestemd. Beiden zeggen dat zij dat zelf niet hebben gedaan.

Stichting CPNB, die de woordvoering voor de NS Publieksprijs doet, erkent dat stemmers tot dusver alleen een mailadres hoefden op te geven. De stem hoefde vervolgens niet te worden bevestigd. Dat is nu aangepast: wie heeft gestemd krijgt een mail en moet daarop antwoorden om de stem te laten gelden.

Mensen die eerder al hadden gestemd krijgen de komende dagen een mail om hun stem alsnog te bevestigen, zegt de woordvoerder van CPNB. “Stemmen die niet worden bevestigd worden ongeldig verklaard.” Hoeveel mensen er al hadden gestemd wil zij niet zeggen. “Over aantallen doen wij nooit tussentijds uitspraken.”

Manipulatie

De NS Publieksprijs is een boekenprijs die ieder jaar wordt uitgereikt. De zes best verkochte boeken van het afgelopen jaar zijn automatisch genomineerd, maar mensen mogen ook op andere boeken stemmen die zijn uitgebracht. Het boek van Baudet valt in die laatste categorie.

De winnaar van de NS Publieksprijs krijgt een geldbedrag van 7500 euro en een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman. Ook mag de auteur een jaar lang gratis reizen in de 1e klas. Vorig jaar ging Lale Gül met Ik ga leven er met de hoofdprijs vandoor. Ook Rutger Bregman, Martine Bijl en Hendrik Groen mochten de prijs eerder in ontvangst nemen.

Volgens de CNPB-woordvoerder is er geen aanleiding om te denken dat eerdere boeken onterecht gewonnen hebben, nu is gebleken dat de tot vanochtend gebruikte stemprocedure gevoelig voor manipulatie was. “In andere jaren hebben we deze onregelmatigheden niet gezien. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat eerdere winnaars onrechtmatig zouden zijn,” aldus de woordvoerder.

Lezers konden sinds afgelopen woensdag hun stem uitbrengen. De stemperiode loopt nog tot en met 16 november.

Ik kreeg deze nachtelijke bevestiging dat ik op De Grote Bedrieger zou hebben gestemd, @NSPublieksprijs



Moge duidelijk zijn van niet. En ik zal niet de enige zijn. Diskwalificeren juliie auteur en boek even van deelname? pic.twitter.com/egRtFvCLsz — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) 22 oktober 2022