Stemmen in de kerk: burgemeester en minister nemen alvast een kijkje

Het stemlokaal in kerkgebouw De Duif wordt coronaproof gemaakt. Beeld Nosh Neneh

Het is een gedoe allemaal, met die corona. Maar mooie stembureaus heeft het wel opgeleverd. Neem De Duif op de Prinsengracht. Met uitzicht over het Amstelveld, aan de overkant van het water, staat het kerkgebouw er majestueus bij. En dat is dan alleen nog maar de buitenkant. Van binnen fonkelt en glanst het dat het een aard heeft. Wel jammer van die plexiglazen kuchschermen overal en de kieshokjes hebben zich ook niet wonderbaarlijk aangepast aan de grandeur van de omgeving.

Het mag de pret niet drukken bij burgemeester Femke Halsema en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) die hier zijn op, ja, op wat eigenlijk? Werkbezoek? Inspectie? Op tournee misschien, om kiezers te enthousiasmeren voor het stemgebeuren?

Dat laatste lijkt het geval. Want de verkiezingen die eraan komen zijn nogal belangrijk. Misschien wel belangrijker dan een hele zwik voorgaande edities. Het eendaagse evenement is, om drukke toestanden zoveel als mogelijk voor te zijn, uitgesmeerd over drie dagen. Maandag en dinsdag kunnen de mensen die zichzelf scharen onder de risicogroepen al vervroegd hun stem uitbrengen, op woensdag is het de beurt aan de rest.

Niet veel anders

In De Duif doorlopen de burgemeester en de minister het fysieke stemtraject alvast. Handen wassen, looproutes volgen, stilstaan op stippen, mondkapjes op: iedereen kan zich er tegenwoordig wel iets bij voorstellen. De medewerkers van het stembureau zitten deze keer achter plexiglas, verder is er niet veel anders dan anders.

Het gaat voor de stad komende week om grote getallen: 582.175 kiesgerechtigde Amsterdammers zijn uitgenodigd om te stemmen. Daarvan zijn er 73.096 geselecteerd die hun stem ook per brief uit mogen brengen, omdat zij 70 jaar of ouder zijn. Niet gek dus dat vooral is gekeken naar ruim opgezette locaties.

Het was best nog een klus om het allemaal rond te breien, zegt Haiko Smid, verantwoordelijk voor de praktische kant van de stemorganisatie in Amsterdam. “Van de locaties waar we ervaring mee hebben, viel ongeveer 40 procent af. Te klein of geen goede ventilatie. En veel scholen zagen het deze keer ook niet helemaal zitten.”

Zoeken naar locaties

Smid moest dus op zoek naar nieuwe plekken. In ieder stadsdeel doorkruisten drie ambtenaren straten en pleinen, op zoek naar geschikte locaties. “We wilden een goede spreiding, elke kiezer moet op loopafstand zijn stem kunnen uitbrengen. Maar de ruimte moest wel coronaproof kunnen worden ingericht. Veel plekken die zich hadden gemeld, vielen daardoor alsnog weer af.”

Maar het is gelukt: Amsterdam presenteert voor de finale op woensdag 473 stembureaus, zelfs dertien meer dan tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Op het laatst belde zelfs Ikea nog, of zij niet iets konden beteken, maar toen was Amsterdam al voorzien.

Er kan gestemd worden, onder andere in De Duif dus. Maar ook vanuit de auto of per fiets in de Rai. En, onder meer om jongeren tot stemmen te bewegen, op plekken als Pathé Arena en in verschillende kledingwinkels. “Bij een vestiging van Daily Paper, een populaire zaak voor jongeren. Maar ook in horecagelegenheden.”

Halsema zegt blij te zijn met zo veel mogelijkheden. “Ik hoop dat heel veel Amsterdammers hun stem volgende week uitbrengen, op wie dan ook: een hoge opkomst is van groot belang. En tegen mensen die bang zijn, zou ik willen zeggen: in de supermarkt loop je meer kans om besmet te raken.” Waar ze zelf gaat stemmen? “Ik denk dat ik naar de Rai ga, op de fiets.”