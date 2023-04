Steeds minder welkom, maar toch populair: waarom Amsterdammers verknocht blijven aan hun auto

De ene maatregel na de andere treft de auto, maar intussen blijft het aantal auto’s in de stad groeien. Waarom blijven we toch zo gehecht aan ons voertuig?

Je zal maar met een auto Amsterdam in willen. Parkeren is duur en wordt steeds duurder. En het aantal parkeerplaatsen in de stad wordt maand na maand een beetje kleiner. Plus: afgelopen maand maakte het gemeentebestuur bekend een lange reeks drukke wegen te willen afsluiten voor doorgaand verkeer. Wie met de auto van het ene deel van de stad naar het andere wil, wordt daardoor gedwongen om te rijden via de Ring.

Er lijken in Amsterdam weinig gasten zo ongenood als de auto. De automobilist is iemand geworden die moet uitleggen hoe hij het in hemelsnaam in zijn hoofd haalt om zich te verplaatsen met zo’n vervuilend, overlast veroorzakend en ruimtevretend vervoermiddel. In een stad die de grenzen van de groei heeft bereikt, is de auto niet meer van deze tijd.

De knop moet echt om, zei verkeerswethouder Melanie van der Horst vorige maand al. “De auto neemt enorm veel van de schaarse ruimte in, we zullen daar anders naar moeten kijken.”

De auto is op de weg naar de uitgang, zou je dus kunnen denken. Maar de cijfers wijzen iets anders uit. Steeds meer Amsterdammers hebben namelijk een auto: sinds 2016 groeide het autobezit van iets meer dan 231.000 naar bijna 250.000 in 2022. In twintig jaar zijn er per saldo 23.000 auto’s bijgekomen in Amsterdam. De groei zit ’m vooral in de buitenwijken.

Wie denkt dat al dat blik vooral stilstaat, vergist zich ook: er worden binnen de gemeentegrenzen door bewoners en bezoekers per dag meer dan 13 miljoen autokilometers afgelegd, bleek uit de Monitor Autoluw van 2021. Dat is meer dan tien kilometer per persoon. Waarom is de auto zo belangrijk voor de Amsterdammer?

Rijk genoeg

Volgens Jeroen Slot, hoofd onderzoek bij de gemeente, klopt het dat het autobezit is toegenomen. Hij wijst erop dat het aantal inwoners van de stad nog sneller is gegroeid. “Maar het is waar: er zijn méér auto’s, die nemen allemaal plaats in. Kennelijk zijn we rijk genoeg om de auto erbij te willen hebben. Autogebruik is een gewoonte, we komen uit een traditie van autobezit. Als je ineens ergens naartoe wil, is het toch fijn als er een auto voor de deur staat.”

Logistiek deskundige Walther Ploos van Amstel ziet dat de auto voor veel mensen, ook in een stad als Amsterdam dus, toch nog een grote rol speelt. Hij verwijst naar een uitspraak van verantwoordelijk minister Mark Harbers. “Die zei in maart nog dat de auto helemaal niet is weg te denken uit het straatbeeld. Sterker nog: hij zei dat nu de auto steeds schoner, stiller en veiliger wordt, het beste tijdperk van de auto nog voor ons ligt.” Volgens de minister wordt het tijd ‘dat de auto de prominente plek ook weer aan de gesprekstafels van de overheid krijgt’.

Ploos van Amstel kijkt graag naar Amsterdam, waar de auto een minder belangrijke rol speelt. “In hoogstedelijk gebied hebben bij verplaatsingen binnen stadscentra lopen en fietsen met 65 procent het grootste aandeel, gevolgd door de auto met 25 procent en het openbaar vervoer met 10 procent. Bij verplaatsingen van en naar stadscentra heeft de auto zelfs het grootste aandeel met 60 procent, gevolgd door het ov met 30 procent. Meer dan vier op de tien huishoudens in de stad hebben nog een auto voor de deur staan.”

Veilige cocon

Het gemiddeld autobezit in Amsterdam ligt op 0,23 auto per inwoner en op 0,43 auto per huishouden, blijkt uit cijfers van de gemeente. In Noord, Zuidoost en Nieuw-West, de stadsdelen die verder van de binnenstad liggen, ligt het gemiddeld autobezit, in lijn met het autogebruik, per inwoner hoger. Wie naar Noord en Zuidoost reist, gebruikt ook vaker de auto dan wie naar andere stadsdelen reist. Dit heeft waarschijnlijk te maken met gratis parkeergelegenheid en beperktere ov-bereikbaarheid.

Volgens Ploos van Amstel tonen de ‘auto-uitdrijvers’ zich in de discussie weinig tolerant tegen mensen die wel voor een auto kiezen of die de auto soms gewoon nodig hebben. “Zij hebben vaak een strikte visie over hoe een ander zijn of haar leven moet inrichten: niet vliegen, havermelk in de koffie en doucheplassen. Dat maakt een zinvol gesprek over essentiële mobiliteit onmogelijk.”

Dat terwijl de auto voor veel mensen juist een belangrijk bezit is, dat ze niet zomaar kwijt willen, aldus gedragswetenschapper Reint Jan Renes, lector Psychologie voor een Duurzame Stad aan de Hogeschool van Amsterdam. “Er zijn tests geweest waarbij mensen voor een periode van enkele maanden hun auto inruilden voor een mobiliteitsbudget: maar uiteindelijk was écht afscheid nemen van een eigen auto toch een stap te ver.”

Volgens Christiaan Kwantes van verkeersadviesbureau Goudappel zien veel mensen de auto als een ‘cocon’. “De auto is voor veel mensen het frame, de uitgangspositie van hun denken. Die auto is er en die heb je nodig, vinden ze,” zegt Kwantes. “Mensen voelen zich er veilig, veilig genoeg zelfs om in hun neus te gaan zitten peuteren.”

Geen strobreed in de weg

Kwantes ziet wel mogelijkheden om dat autodenken te veranderen. “We zien in onderzoeken dat de samenleving anders kijkt naar automobiliteit: mensen vinden files een minder groot probleem dan bijvoorbeeld tien jaar terug. Verkeersveiligheid vinden de mensen nu juist veel belangrijker. We stellen ook steeds hogere eisen aan onze leefomgeving.”

“Er moeten natuurlijk alternatieven zijn voor de auto, bijvoorbeeld ov en fietsroutes moeten goed zijn. Maar uiteindelijk kom je er niet met verleiden alleen: mensen een wortel voorhouden is niet genoeg, de echte kracht zit in de stok. Dat kunnen moeilijke keuzes zijn, het kan ten koste gaan van de belangen van een minderheid.”

Ploos van Amstel is heel duidelijk: de maatregelen gaan nog niet ver genoeg. “Amsterdam is een van de meest mobiele steden van de wereld, dat blijkt steeds maar weer bij vergelijkingen. Als je kijkt naar het buitenland kan je zeggen dat de automobilist geen strobreed in de weg wordt gelegd: je bent op veel momenten in een vloek en een zucht de stad door met de auto.”

De Amsterdamse metropoolregio is succesvol, zegt Ploos van Amstel. Dat leidt ook tot autoafhankelijkheid. “Het aantal banen, vooral binnen de Ring, groeit mogelijk met 100.000 in de komende tien jaar. Niet iedereen die in Amsterdam werkt kan, of wil, in Amsterdam wonen. In het gemeentelijke mobiliteitsbeleid is meer aandacht nodig voor de bijna 60 procent van de werknemers in Amsterdam die van buiten Amsterdam komt. Hun woon-werkafstand is veel meer dan vijftien kilometer. Zij komen uit heel Nederland. Ik heb collega’s die elke dag twee of meer uur in de auto of de trein zitten.”

Auto-matismen

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders zegt steeds afhankelijker te zijn van de auto. Gedragswetenschapper Renes zegt dat er sprake is van ‘auto-matismen’. “Mensen zeggen de auto nodig te hebben, maar in veel gevallen is dat toch ook een kwestie van prioriteit: je kan je agenda ook echt anders inrichten.”

En voor beleidsmakers heeft Renes ook nog wel een tip: in actie komen werkt vaak het best. “Gewoon doen, maatregelen nemen. Een scherp ontmoedigingsbeleid kan gedrag veranderen. Je moet uitleggen wat je doet en waarom je het doet, bijvoorbeeld als je straten gaat afsluiten voor auto’s. Dat je het niet doet om autootjes te pesten, maar omdat de boel anders hopeloos vastloopt.”

Kijk naar Utrecht, zegt hij, waar een belangrijke verkeersweg werd geschrapt omdat er weer water moest komen op de plek waar ooit de singel lag. “Kijk vooral naar wat je wint. Wanneer je mensen voor een voldongen feit plaatst, krijg je daarna heel vaak rationalisatie: men ziet in dat de nieuwe situatie óók allerlei belangrijke voordelen met zich meebrengt.”

‘Ik snap niet dat mensen nog een privéauto willen’

Beeld Het Parool

Rijk Griffioen (61), Oosterdokseiland, een elektrische Kia Nero en Renault Mégane (deelauto’s)

“Waarom delen we de auto niet met de buren, dachten we in 2019. Met drie huishoudens hadden we drie fossiele auto’s staan, die hebben we ingeruild voor één gezamenlijke elektrische auto. Dat loopt perfect, nooit ook maar één probleem. Je vult in de agenda in wanneer je de auto nodig hebt en als het eens anders loopt, heb je gewoon contact met elkaar. Een keer moest ik ’s avonds naar Tilburg omdat mijn vader in het ziekenhuis lag, dan is dat gewoon te regelen. Ik snap eigenlijk niet waarom mensen nog een eigen privéauto willen hebben. Inmiddels hebben we nog een groep van vier huishoudens die ook samen een auto rijden. Dat schuiven we nu in elkaar. Nogmaals: dit is ideaal.”

‘Mijn auto heb ik nodig voor werk’

Beeld Het Parool

Peter Links (26), Rivierenbuurt, Seat Ibiza (lease)



“Ik ben elke maand 150 euro kwijt aan de parkeergarage. Mijn auto heb ik nodig, want als consultant moet ik naar allerlei plekken in Nederland en België. Ik woon met huisgenoten en we hebben alle drie een auto, maar we moeten één parkeervergunning delen. Degene die er het langst woont, krijgt de plek. Als de gemeente mensen wil stimuleren om hun auto zo min mogelijk in de binnenstad of in woongebieden neer te zetten, moet ze wel een oplossing faciliteren. Denk aan goedkope parkeerhubs, net buiten de drukke gebieden. Bij het Amstelpark, bijvoorbeeld. Dat is vijf minuten fietsen van de Rivierenbuurt. Dan vind ik het prima als er bloembakken voor mijn deur worden geplaatst.”

‘Ik word een dagje ouder, dan is ov ook een gedoe’

Beeld Het Parool

Tilly Duijts (61), Noord, Mazda 323

“Mijn auto is mijn vrijheid. Ik heb ‘m al twaalf jaar. Ik ga ermee op vakantie, naar familie en vrienden, maar gebruik hem ook voor mijn werk als gezinsadviseur. Dinsdag moest ik bijvoorbeeld een cliënt ophalen in Koog aan de Zaan en daarna naar het hoofdkantoor in West. Je moet bijna wel een auto hebben voor dit werk. De gemeente wil dat Amsterdam heel groen en autoluw wordt, maar het is niet echt realistisch, vooral omdat ze tegelijk het openbaar vervoer uithollen. Met de auto ben ik in 20 minuten in West, met het ov duurt het meer dan een uur. Ik word een dagje ouder, dus het ov is ook een gedoe. In Noord is de auto nu nog goed te doen, en ik heb een betaalbare parkeerplek voor de deur. Maar je ziet wel dat het steeds moeilijker wordt en dat Amsterdam autogebruik ontzettend aan het ontmoedigen is.”

‘Deelauto’s zijn superchill’

Beeld Het Parool

Alphons de Vries (25), Jordaan, deelauto

“Ik gebruik regelmatig de auto van mijn ouders, maar sinds 2019 of 2020 pak ik ongeveer twee keer per week een deelauto, om naar mijn werk te gaan of om inkopen te doen voor mijn restaurant in Zuid. Dat wordt steeds makkelijker, omdat er steeds meer bij komen. Het zijn superchille auto’s en mensen gaan er netjes mee om. Zo’n ritje kost me ongeveer 6 euro. Ik ben groot fan van de deeleconomie, vooral omdat er veel te veel auto’s langs de gracht stof staan te vangen. Dat is me een doorn in het oog, dus een autoluwe binnenstad vind ik een goed idee. Maar ik denk niet dat de strengere regels, zoals duurdere parkeervergunningen en afgezette wegen, autorijders ontmoedigen. Volgens mij tackel je al een groot deel van het probleem wanneer je parkeerplaatsen vervangt voor garages. Daar moeten Amsterdammers wel korting op krijgen, want in het centrum ben je daar echt een nier aan kwijt.”

Marc Kruyswijk en Jelin Schut

