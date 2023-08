Steeds meer vraag naar financiële steun voor scholieren, maar Amsterdamse hulpfondsen komen zelf geld tekort

Stichting Leergeld Amsterdam kreeg in heel 2022 vijfduizend hulpaanvragen. Dat aantal is dit jaar nog voor het begin van het nieuwe schooljaar al gehaald. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

Van fietsen tot schriften en van laptops tot gymspullen: Stichting Leergeld Amsterdam krijgt duizenden aanvragen van ouders die het niet lukt om alles wat hun schoolgaande kind nodig heeft, te betalen. Vorig jaar groeide het aantal aanvragen al explosief, maar tegen de verwachting van de stichting in blijven de aanvragen binnenstromen. “Financiële nood is niet iets tijdelijks meer,” zegt Dick Jansen, voorzitter van de stichting.

In totaal werden er vorig kalenderjaar vijfduizend Amsterdamse kinderen geholpen door de stichting. Nu, net voor het begin van het nieuwe schooljaar, staat de teller al iets boven de vijfduizend. “Dat hadden we niet verwacht,” zegt Jansen . “We hadden wel wat groei verwacht, maar niet deze hoeveelheid. Ik vrees dat we in november al ‘nee’ moeten verkopen aan hulpbehoevende ouders. Ons geld raakt ook op”, zegt Jansen die eerder al in deze krant betoogde dat het kinderen zijn die de rekening van armoede betalen.

Wachtrij voor hulp

Het piept en het kraakt niet alleen in Amsterdamse portemonnees. Eerder deze maand maakte het Centraal Planbureau (CPB) bekend dat bijna 6 procent van de bevolking en 7 procent van de kinderen in armoede terecht zullen komen als er geen nieuw beleid komt omdat lopende regelingen veelal vanaf 1 januari 2024 aflopen. De realiteit is dat er nu al duizenden kinderen in armoede opgroeien en dat deze groep almaar groeit.

Ook bij het Armoedefonds is het aantal aanvragen voor de Schoolspullenactie dit jaar gegroeid. Met de via het fonds verstrekte schoolspullenpas kunnen kinderen 50 euro besteden aan zelfgekozen schoolspullen voor ze naar de brugklas gaan. Vorig jaar werden er landelijk 15.600 passen verstrekt, dit jaar meer dan 16.000.

Ook bij het Jeugdeducatiefonds blijft het aantal aanvragen groeien. Het fonds voorziet op 102 scholen in Amsterdam kinderen van een gratis schoolmaaltijd. Daarnaast doen scholen extra verzoeken voor een bijdrage voor als een kind bijvoorbeeld een bed nodig heeft of bijles of een fiets om naar school te gaan.

Afgezien van de maaltijden helpt het Jeugdeducatiefonds 57 Amsterdamse scholen en staan er sinds dit jaar ook 23 scholen op de wachtlijst. “We willen alle kinderen helpen,” zegt fondsdirecteur Hans Spekman. “Maar we hebben er de middelen niet voor.”

Boos

Het steekt bij de hulporganisaties dat ze niet iedereen meer kunnen helpen. Spekman: “Pas als elk kind alles krijgt wat het nodig heeft, kunnen we spreken van kansengelijkheid, dat is nu niet zo. Kinderen groeien op met stress in een stressvolle situatie, omdat er te weinig middelen zijn.”

De situatie thuis heeft een enorme invloed op de leerprestaties van kinderen, bleek eerder dit jaar al uit onderzoek. In groep 5 presteert een derde van de leerlingen slechter als gevolg van hun thuissituatie – waar ze zelf geen invloed op hebben.

Spekman spreekt van een negatieve stagnatie. Hulp om rond te komen is niet langer een uitzondering, benadrukt ook Jansen. “Wat je ziet is dat ook werkende ouders het niet meer redden. Die hadden wellicht meer reserves, maar na een jaar met stijgende prijzen, zakken ook zij door het ijs. Het maakt me boos dat de politiek zegt dat het armoedeprobleem opgelost gaat worden. Armoede bij kinderen had voorkomen moeten worden.”

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.