Soms wisten we niet wanneer bij Brazilië het voetbal ophield en het dansen begon

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Neymar

Toen de Brazilianen onder leiding van Neymar het spandoek voor Pelé ontvouwden, was er ontroering in de wereld. Een uur eerder had de wereld nog moord en brand geschreeuwd over het dansen van de Brazilianen na elk doelpunt. Kwam er racisme kijken bij de verontwaardiging over het dansje? Denk het wel, hè. Op sommige momenten wisten we niet wanneer het voetbal ophield en het dansen begon. De spelvreugde van de Brazilianen was zo groot dat Neymar de scheidsrechter op een haar na de bal door zijn benen speelde toen die in de weg liep. Pelé had vanaf zijn doodsbed Vinicius al eerder aangespoord om te dansen na een doelpunt. “We will not allow racism to stop us smiling,” zei de ervaringsdeskundige, die in 1958 pas na aansporing van het team een basisplaats kreeg omdat de bobo’s hem aanvankelijk te zwart vonden.