Liveblog

Slap Ajax lijdt in Groningen eerste nederlaag van het seizoen

Na vier speelronden heeft ook Ajax het eerste puntverlies te pakken. De Amsterdammers verloren in Groningen met 1-0 na een goal van Remco Balk in de beginfase van de tweede helft. Ajax maakte in aanvallend opzicht lange tijd een machteloze indruk en wist pas in de slotfase enkele grote kansen te creëren. Lees hieronder het liveblog terug.