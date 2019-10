Slachtoffer schietpartij West is eigenaar pizzeria

Beeld ANP

Volgens een kennis was hij een oud-militair die na de Balkanoorlog in Italië had gewoond en nu al een tijd in Amsterdam-West woonde, met zijn vrouw en twee jonge zoons.

Hij was geen bekende in het criminele milieu en de schietpartij lijkt volgens ingewijden dan ook geen liquidatie, maar eerder het gevolg van een uit de hand gelopen conflict.

De schutters zouden het woensdagmiddag rond kwart over vier op een vriend van Savic voorzien hebben, waarna Savic die vriend zou hebben beschermd. De vriend ligt zwaargewond in een ziekenhuis.

Verdachte aangehouden

De schutter of schutters vluchtten in een Volkswagen met Belgisch kenteken en werden op de Admiraal de Ruijterweg door de politie ingehaald. Na een waarschuwingsschot gaf een man in spijkerbroek en donkere bovenkleding zich over.

Of er een tweede verdachte is, zoals sommige getuigen denken, is onduidelijk. Er was woensdagavond geen klopjacht gaande.