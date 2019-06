‘Sevilla wil Hakim Ziyech hebben’

Wie komt? Wie gaat? Er zingen altijd geruchten rond over mogelijke transfers van voormalige, huidige en toekomstige Ajacieden. Hier verzamelen we ze.

‘Real Madrid wil Ødegaard niet verkopen aan Ajax’

Real Madrid wil Martin Ødegaard (20) niet verkopen aan Ajax. De Spanjaarden zien in de Noor nog steeds een potentiële basisspeler.



Dat meldt Marca naar aanleiding van de interesse van Ajax. De Amsterdammers willen de linksbenige Ødegaard deze zomer halen als mogelijke vervanger van Hakim Ziyech, die vrijwel zeker de club gaat verlaten. Real Madrid staat tegen geen enkele vergoeding open voor een transfer.



Ødegaard kwam in het seizoen 2014/2015 voor slechts 3,5 miljoen euro uit Noorwegen. Daarbij werd de complete Europese top afgetroefd. Hij kwam over van Strømsgodset en was op dat moment slechts 15 jaar oud. Nu de huurling van Vitesse zich sneller begint te ontwikkelen, wil Real Madrid de middenvelder annex aanvaller bij de club houden.



Wel houdt Real Madrid de deur voor een huurperiode open. Ajax zou daar niet onwelwillend tegenover staan. Ødegaard werd voor Vitesse al verhuurd aan sc Heerenveen. In totaal speelde hij al 53 in de eredivisie.

Ajax zou interesse hebben in Martin Ødegaard. Dat schrijft Voetbal International. Technisch directeur Marc Overmars ziet in het Noorse talent de ideale opvolger van Hakim Ziyech.



De twintigjarige aanvaller is dit seizoen een van de belangrijkste spelers van Vitesse. Hij kwam voor de Arnhemmers al tot acht doelpunten en negen assists. De Gelderse club huurt Ødegaard van Real Madrid, dat hem nog tot 2021 onder contract heeft staan.



Ajax hoopt de middenvelder over te nemen van Madrid, maar zou daarbij concurrentie hebben van meerdere clubs uit Spanje.



Eerder trok Ajax al Razvan Marin (Standard Luik), Kik Pierie (Heerenveen) en Kjell Scherpen (FC Emmen) aan.

Martin Ødegaard Beeld anp

Kjell Scherpen van FC Emmen naar Ajax

De Telegraaf meldt dat keeper Kjell Scherpen (19) van FC Emmen volgend seizoen voor Ajax speelt. Scherpen zou net als Kik Pierie gisteren op De Toekomst zijn geweest voor een medische keuring, maar wacht Ajax nog met het naar buiten brengen van de transfer.



Hier zijn twee redenen voor. FC Emmen, de huidige club van de doelman, is nog in een degradatiestrijd verwikkeld. Ook werden enkele tweets van hem ontdekt waarin hij als elfjarige bekende fan van Feyenoord te zijn. Een deel van de aanhang van Ajax is hier op zijn zachtst gezegd niet blij mee.



De transfer wordt daarom waarschijnlijk pas na afloop van het seizoen bekend gemaakt. Voor hoelang Scherpen getekend heeft is niet bekend.

Jonk wordt trainer van FC Volendam

Oud-international Wim Jonk gaat komend seizoen als trainer aan de slag bij FC Volendam. Dat melden diverse media. De eerstedivisieclub zou de geboren Volendammer zaterdag willen presenteren. Een woordvoerder van FC Volendam kon daar desgevraagd nog geen uitsluitsel over geven.



Jonk (52) is oud-speler en voormalig bestuurslid van FC Volendam. De 49-voudig international kwam ook voor Ajax, Internazionale, PSV en Sheffield Wednesday uit.



Na zijn actieve carrière was hij jarenlang werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax. In november 2015 moest hij bij de club vertrekken wegens grote onenigheid over de werkwijze en de invulling van het zogenoemde 'technisch hart' van Ajax.

Ajax zou zo goed als rond zijn om Kik Pierie van SC Heerenveen over te nemen. Volgens verschillende sportjournalisten was de 18-jarige verdediger donderdag op De Toekomst om de laatste zaken te regelen. De verwachting is dat de transfer snel bekend wordt gemaakt.



Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde voor de camera van de NOS al dat hij in gesprek is met Heerenveen over de komst van Pierie. Ook de komst van FC Emmen-doelman Kjell Scherpen zou al geregeld zijn.

Kik Pierie was vandaag bij Ajax om zijn transfer van Heerenveen naar de Amsterdammers af te ronden. Na Razvan Marin moet de 18-jarige verdediger de tweede aankoop voor volgend seizoen worden. #ajax Daniel Dwarswaard

Ajax heeft doelman Calvin Raatsie gecontracteerd. Zijn contract gaat in op 1 juli 2019 en loopt tot en met 30 juni 2022. Dit is het eerste contract voor de 17-jarige jeugdspeler.



Raatsie speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax. De jeugdinternational komt dit seizoen uit voor Ajax O17.

Paris Saint-Germain zou interesse hebben in Daley Blind van Ajax. Door zijn Champions League-ervaring geniet de 29-jarige verdediger volgens het Franse dagblad Le Parisien belangstelling van de Franse topclub. Trainer Thomas Tuchel wil komende zomer de selectie versterken door zowel ervaren als talentvolle spelers aan te trekken.



De Ajacied kwam begin dit seizoen over van Manchester United en werd de duurste aankoop ooit van de Amsterdamse club. Ajax betaalde 16 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 20,5 miljoen euro.



Ook de naam van Matthijs de Ligt wordt genoemd door de Franse krant als belangrijk doelwit van de club uit Parijs. De 19-jarige verdediger zou 70 tot 100 miljoen euro moeten kosten. Er is echter ook flinke interesse van Juventus en Barcelona.

Daley Blind Beeld anp

Kjell Scherpen wil FC Emmen graag verlaten voor Ajax. "Ik denk dat ik mij bij de beste club van Nederland het beste ga ontwikkelen," zei hij na de nederlaag van de club uit Drenthe tegen de kersverse koploper van de eredivisie: 5-2.



Scherpen laat zich niet weerhouden door een deel van de fanatieke aanhang van Ajax die hem liever niet naar Amsterdam ziet komen. Reden daarvoor zijn enkele tweets die de doelman op elfjarige leedtijd verstuurde. Scherpen was toen hartstochtelijk fan van Feyenoord en liet zich onhandig en kwetsend uit over Ajax.



Meegereisde fans van Ajax lieten in Emmen met een groot spandoek en verschillende spreekkoren weten dat Scherpen wat hen betreft niet welkom is in Amsterdam. "Ik zag en hoorde wel wat voorbij komen", zei Scherpen. "Maar de clubs zijn in gesprek en volgens mij ziet het er goed uit. Of ik nog een seizoen aan Emmen wordt verhuurd? Dat zou kunnen, dat weet ik niet."

FC Emmen heeft de zogeheten optie in het contract van Kjell Scherpen gelicht. De talentvolle doelman heeft daardoor een verbintenis die doorloopt tot de zomer van 2020 bij de Drentse eredivisieclub.



Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet zondag weten dat Ajax in Scherpen een doelman voor de toekomst ziet. "Hij kan stappen maken. We willen graag met hem aan de slag," zei hij. Ajax zal de keeper van FC Emmen wel moeten kopen. Een woordvoerder van de Drentse club kon niet zeggen of er al onderhandelingen worden gevoerd.

Beeld anp

Ajax wil de selectie voor volgend seizoen graag versterken met verdediger Kik Pierie en doelman Kjell Scherpen. Zij moeten na R¿zvan Marin de tweede en derde versterking voor het nieuwe seizoen worden.



Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde voor de camera van de NOS dat hij al in gesprek is met Heerenveen over de komst van Pierie. Hij ziet in Scherpen een doelman voor de toekomst. "Hij kan stappen maken. We willen graag met hem aan de slag," zei hij over de keeper van FC Emmen.



Ajax bereikte afgelopen week al zo goed als overeenstemming met Standard Luik over de komst van Marin. Met de overgang van de Roemeense middenvelder is een bedrag van zo'n 12 miljoen euro gemoeid. Ajax verlengde bovendien het contract van doelman André Onana met een jaar.



Overmars verwacht dat David Neres ook nog een seizoen blijft en hoopt tevens Nicolás Tagliafico te behouden.

Trainer Erik ten Hag van Ajax is gecharmeerd van Razvan Marin, de Roemeense middenvelder van Standard Luik die na het seizoen zo goed als zeker naar Amsterdam komt. "Hij is erg dynamisch en een echte verbindingsspeler," zei hij.



Marin viel Ten Hag op tijdens beide duels tussen Ajax en Standard Luik in de voorronde van de Champions League. "Daarna zijn we hem blijven volgen," zei de trainer van Ajax over de 22-jarige middenvelder met een transfersom van rond de 12 miljoen euro.



Ten Hag heeft met Ajax nog uitzicht op de landstitel en de KNVB-beker. In de kwartfinale van de Champions League is Juventus de tegenstander. Toch is hij al bezig met het volgende seizoen. "Het klopt dat ik op twee borden moet schaken," zei hij. "Maar Marc Overmars doet het meeste werk wat betreft transfers en contracten. Het is heel goed nieuws dat Onana zijn contract heeft verlengd."

Beeld belga

Martin van Geel is bezig aan zijn laatste maanden bij Feyenoord. De technisch directeur vertrekt op 1 juli, maakte de Rotterdamse club woensdag bekend. Van Geel was acht jaar lang werkzaam bij Feyenoord, en daarvoor directeur van onder meer Ajax, Willem II, AZ en Roda JC.



De Brabander vindt dat er de laatste tijd te veel negatieve aandacht voor hem is.

FC Emmen doelman Kjell Scherpen gaat waarschijnlijk naar Ajax, schrijft Voetbal International. Ajax zou hopen de deal te kunnen afronden voor hun onderlinge ontmoeting van volgende week woensdag.



Er is ook vanuit de Premier League belangstelling voor Scherpen, maar Ajax is al langere tijd in gesprek met Emmen en ligt op pole-position.



Het contract van Scherpen loopt tot 2020. De club wilde dat contract eerder dit seizoen openbreken en verbeteren, maar Ajax werd toen al concreet over een transfer. Scherpen sprak daarop uit dat hij liever naar Ajax ging.

Ajax heeft interesse getoond in Kik Pierie. De linker centrale verdediger van SC Heerenveen zou deze zomer overgenomen kunnen worden, meldt de Telegraaf.



Ajax zou ook bereid zijn om aanvaller Dennis Johnsen (21) in de deal te betrekken. De Noor werd in 2017 gekocht van Heerenveen, maar sindsdien verhuurd aan de Friezen.

Kik Pierie (l) Beeld anp

Ajax zou zijn eerst aanwinst voor het komende seizoen al binnen hebben. Volgens Voetbal International heeft Ajax een akkoord bereikt over de transfer van de 22-jarige middenvelder Razvan Marin. De Roemeen komt uit Standard Luik over voor twaalf miljoen euro en tekent een contract voor vijf jaar.



Ajax volgt Marin al langere tijd en de scouting en technische staf stuurden al even aan op de transfer. Marin moet het gat opvullen dat ontstaat met het vertrek van Frenkie de Jong naar Barcelona. Een zware opgave voor de Roemeen, die er een heel andere speelstijl op nahoudt dan de behendig dribbelende De Jong.



Razvan Marin Beeld ANP

