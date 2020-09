Serie Cannabis ‘onbehoorlijk’ vindt OM – slechte verliezer, aldus producent Robert Oey

Producent Robert Oey (L) en regisseur Arjen Sinninghe Damste (R). Beeld ANP

Het persbericht dat het Openbaar Ministerie zondagavond de deur uit deed, liegt er bepaald niet om. ‘Het Openbaar Ministerie neemt afstand van de tendentieuze en suggestieve toon van met name de voice-overteksten in de serie Cannabis die vanaf 30 september wordt vertoond op NPO2. Ook de wijze waarop een aantal officieren van justitie wordt neergezet in de serie, vindt het OM kwalijk en onbehoorlijk.’

De documentairereeks gaat over de geschiedenis van het Nederlands softdrugsbeleid. Een belangrijke verhaallijn is weggelegd voor de kwestie rondom Johan van Laarhoven. Deze Brabantse oud-coffeeshophouder kwam in 2014 in Thailand vast te zitten door toedoen van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Nadat de Ombudsman in 2019 oordeelde dat de Nederlandse politie, het Openbaar Ministerie én het ministerie van Justitie en Veiligheid ‘onzorgvuldig’ gehandeld hadden in de kwestie Van Laarhoven, toog minister Ferd Grapperhaus naar Thailand en haalde de Brabantse oud-coffeeshophouder terug naar Nederland.

Meinedig

Ondanks deze gevoelige kwestie, besloot het OM mee te werken. Onder andere Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, is geïnterviewd. Daarnaast zijn rollen weggelegd voor persofficier Wouter Bos en oud-hoofdofficier van justitie Charles van der Voort. Volgens het OM is van tevoren afgesproken om een uitgebalanceerd beeld van de kwestie Van Laarhoven te laten zien en heeft de producent zich daar niet aan gehouden. ‘Een aantal advocaten komt veelvuldig aan het woord in de serie en krijgt alle ruimte om kritiek te spuien op het OM en op de betrokken officieren van justitie. Ook een betrokken rechercheur wordt als meinedig neergezet,’ zo stelt het Openbaar Ministerie

Robert Oey, de producent van Cannabis zegt verrast te zijn over het persbericht van het OM. Hij is juist uitermate trots op het eindresultaat. “We hebben tijdens het maken regelmatig contact gehad met justitie. We hebben bijvoorbeeld ook een aantal aanpassingen gedaan die zij hebben voorgesteld.” Dat het OM zich nu distantieert van de serie, laat volgens hem zien wat voor een open zenuw de zaak-Van Laarhoven is. “Minister Grapperhaus is ingestapt en heeft zich zelfs met de zaak bemoeid. Justitie schoffeert met deze reactie haar eigen minister."

Oey is de echtgenoot van burgemeester Halsema, de baas van politie en justitie in de stad. Of de kwestie nog besproken is aan de keukentafel? “Mijn vrouw is momenteel behoorlijk druk met andere dingen. Ik weet niet of je het laatste coronanieuws gevolgd hebt?” Dan lachend: “Ze heeft twee afleveringen gezien. Die vond ze prachtig.”