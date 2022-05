Schipholtopman Benschop biedt excuses aan: ‘De meivakantie die we nu beleven doet pijn’

Schipholdirecteur Dick Benschop. Beeld ANP

“We zullen in de piekmomenten een grens stellen aan het aantal vluchten dat op Schiphol kan worden afgehandeld,” zegt Dick Benschop. Die pieken liggen vooral in de weekenden en elke dag in de ochtend.

Later wordt bekend op welke manier het aantal vluchten wordt beperkt en om welke vluchten het zal gaan, zegt Benschop. “We moeten het aantal vluchten reguleren op basis van beschikbare menskracht, zodat we de passagiersstroom deze zomer aankunnen. Dat doen we in overleg met de maatschappijen. We gaan kijken naar de capaciteit van de terminals en de personeelsbezetting. Dat vertalen we terug naar het aantal vluchten en passagiers en daar gaan we op reguleren.”

“We willen vier tot zes weken vooruitkijken, zodat maatschappijen en passagiers weten waar ze aan toe zijn. We willen voorkomen dat we mensen te laat moeten teleurstellen.”

Doosje Merci

Het is volgens de topman, die tijdens de druktecrisis geveld was door corona, een uiterste middel. “Dit is de laatste maatregel die we als luchthaven willen nemen. Vluchten beperken is ons slot op de deur voor de zomer. Daarmee willen we veilig reizen en veilig werken garanderen, en het vertrouwen in Schiphol herstellen.”

“Het hele systeem op Schiphol moet zich aanpassen aan de situatie. We moeten niet meer, zoals nu, geïmproviseerd van weekend tot weekend leven. Dat kunnen we niet alleen. Daarover moeten we in overleg met de maatschappijen. We willen zoveel mogelijk vluchten mogelijk maken. Maar we kunnen beter van tevoren de capaciteit beperken in plaats van in de crisismodus van de afgelopen week door de zomer te gaan.”

“De meivakantie die we nu beleven doet pijn. De passagiers missen in groten getale vluchten. We zien lange rijen, vluchten die niet gaan en vakanties die in het water vallen. Ik bied hiervoor mijn excuses aan. Dit is niet het kwaliteitsniveau dat mensen van Schiphol mogen verwachten. Mensen zijn terecht boos, maar de overgrote meerderheid heeft zich ingesteld op wat er aan de hand is en probeert de vluchten te halen. En sommige passagiers lieten een doosje Merci bij de beveiligers achter.”

“We zitten in een groeispurt met groeipijn. De hoeveelheid reizigers is groter dan wij en de luchtvaartmaatschappijen zeven weken geleden hadden voorspeld. De voorbereidingen voor de meivakantie begonnen zes maanden geleden, de beveiliging is zeven weken van tevoren ingepland. Dat was een krappe planning. Maar zolang er geen verstoringen zouden komen, konden we de passagiersstroom met wachttijden van 40 minuten plannen.”

Valse start

“Er zijn veel meer passagiers bijgekomen dan toen was gepland. Die groei heeft de voorspellingen overtroffen. Maar er zijn ook minder beveiligers, door griep en corona. Daar kwam de valse start overheen met de staking van KLM-personeel.”

“De zomer zal anders moeten dan de meivakantie. Dit mag niet nog een keer gebeuren. We gaan door met het werven van personeel voor beveiliging en voor afhandeling. Er worden nu 100 beveiligers opgeleid. We gaan alles op alles zetten voor meer beveiligers, het liefst zouden we er 500 bij hebben. Morgen spreken we met de bonden en beveiligingsbedrijven.”

De luchthaven worstelt al sinds vorig jaar met personeelstekorten op de belangrijkste plekken. Vooral bij de veiligheidscontrole, schoonmaak en afhandeling, activiteiten die de luchthaven en luchtvaartmaatschappijen al jaren uitbesteden aan externe bedrijven. Vorig jaar bleven door een tekort aan medewerkers in de bagageafhandeling op zomervluchten koffers achter.

Aantrekkelijke werkplek

Benschop wil al langer een aantal taken op de luchthaven dat nu is uitbesteed weer in eigen hand nemen. “Zo hebben we floormanagers, personeel dat reizigers helpt, weer zelf in dienst genomen. Of we ook activiteiten in de beveiliging weer zelf gaan doen, kunnen we overwegen als die contracten weer worden aanbesteed. Maar we moeten er vooral voor zorgen een aantrekkelijke plek te worden om te werken. We moeten naar de beloning kijken zodat we meer personeel naar Schiphol trekken, in overleg met de beveiligingsbedrijven en vakbonden.”

Dat zal voor komende tijd niets oplossen. Schiphol verwacht dit weekend opnieuw grote problemen en heeft opnieuw luchtvaartmaatschappijen gevraagd vluchten te schrappen of te verplaatsen naar Rotterdam en Eindhoven, om het aantal reizigers zowel op zaterdag als zondag met tenminste 9000 terug te brengen. Die zijn dat vooralsnog niet van plan. Benschop: “We zijn bezig vluchten naar Rotterdam en Eindhoven te verplaatsen. We gaan een druk weekend tegemoet, met alle hens aan dek. .”