Schietpartij in West mogelijk uit de hand gelopen ruzie

Beeld ANP

Het restaurant is eigendom van een Serviër. Of het gedode slachtoffer de eigenaar of een medewerker van het restaurant is, zoals getuigen zeggen, is nog onduidelijk.

Het lijkt er volgens ingewijden niet op dat er sprake is van een liquidatie, maar eerder van een uit de hand gelopen ruzie.

Verdachte aangehouden

De man in spijkerbroek en donkere bovenkleding die op de Admiraal de Ruijterweg na het lossen van een waarschuwingsschot is aangehouden in de vermoede vluchtauto, lijkt de voornaamste verdachte te zijn. Of hij alleen handelde is onduidelijk, maar er is geen sprake van een klopjacht op meerdere verdachten.

Het tweede slachtoffer licht zwaargewond in een ziekenhuis. Over de identiteit doet de politie geen mededelingen.