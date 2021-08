Salonbootjes aan Nassaukade doelwit van drankdieven: ‘Vooral dure wijnen hebben ze meegenomen’

Op de salonboot van www.e-boats.nl is herhaaldelijk ingebroken. Schipper Frans Heijn laat nu een alarmsysteem aanleggen. Beeld MAARTEN BRANTE

De gewonere wijnen zijn blijven liggen. Met een simpele Côte du Rhône – een fijne doordrinker, daar niet van – namen de insluipers kennelijk geen genoegen: die mooie Châteauneuf-du-Pape daarentegen was verdwenen, net als al die flessen Chablis. “Ze hadden kennelijk goede dorst,” zegt schipper Frans Heijn om de moed er maar een beetje in te houden.

Heijn staat op de steiger aan de Nassaukade waar twee van zijn historische salonboten liggen aangemeerd. Een tikje verslagen na de zoveelste inbraak. “Vrijdagnacht sloegen ze hun slag, de woensdag daarvoor was het ook al raak. En dit weekend is er ingebroken bij de salonboot hiernaast.”

Dat laatste wordt bevestigd door Pim van Laarhoven van Cruise With Us, dat afgelopen nacht dus het slachtoffer was van de zoveelste inbraak. “Ze hebben het slot van de deur totaal vernield, een antiek slot uit 1913 dat niet meer kan worden vervangen. Overal zijn kasten leeggehaald en laden omgekeerd. Vooral de dure wijnen hebben ze meegenomen, de champagnes.”

Het is precies waar de vorige eigenaren van deze boot al voor vreesden, vertelt Heijn. “Zij hebben een jaar lang in de boot overnacht omdat ze het gewoon niet vertrouwden. Zo’n salonboot is ook zo kwetsbaar.” Van Laarhoven knikt. “De dure wijnen nemen we wel mee als we afsluiten, maar je kunt ook niet alles elke dag naar een veilige plek transporteren.”

Eigen risico

Heijn zelf piekert er niet over om zijn boot te gaan ‘bewaken’, zegt hij. “Wat moet ik doen? Zo’n insluiper te lijf gaan met het risico dat óf ik klappen krijg óf dat ik hem of hun iets aandoe? Dat is mij de kosten niet waard – ik ben verzekerd, maar het is wel elke keer weer 750 euro eigen risico.”

Het is een kwestie van de ligplaatsen op precies de verkeerde plek, zegt Heijn. “Mijn boten lagen op de Singelgracht: een perfecte plek die heel goed werd beveiligd en waar mensen echt niet over de hekken konden komen. Maar daar moesten ze weg vanwege de aanleg van de Singelgrachtgarage. Nu liggen we pal tegenover de Appeltjesmarkt, waar vooral ’s nachts heel veel daklozen en verslaafden samenkomen. Daar zijn wij nu de dupe van.”

Heijn laat zien dat zijn huidige ligplaats nauwelijks te beveiligen is: de steiger ligt weliswaar anderhalve meter van de kade af, maar de loopplank, die ’s avonds en ’s nachts dwarsligt, is door de meeste mensen met gemak te passeren. Een hek zou uitkomst bieden, een beetje afschrikwekkend prikkeldraad, maar het mag allemaal niet, zegt hij. “We liggen hier maar tijdelijk. Maar het zou mij wel iets waard zijn om toch iets meer werk te maken van de beveiliging.”

Onveilige ligplaatsen

Heijn, die tevens bestuurslid is van de Verenigde Rederijen Amsterdam en alleen al om die reden precies weet wat er allemaal speelt in de wereld van de historische bootjes, zegt dat inbraken in Amsterdam schering en inslag zijn. Hij laat de foto’s zien die collega’s hem stuurden na inbraken van de laatste tijd. “Er moeten veilige ligplaatsen komen. Nu zijn wij aangewezen op jachthavens of dergelijke tijdelijke plekken.”

Om die reden heeft Heijn inmiddels op stel en sprong een beveiligingsbedrijf in de arm genomen. Terwijl hij over de steiger heen en weer beent, is binnen een monteur bezig met het bevestigen van een camera en verschillende sensoren die ervoor moeten zorgen dat insluipers in de toekomst ogenblikkelijk worden opgemerkt. “Het kost me weer heel erg veel geld, terwijl de inkomsten van mijn bedrijf door corona echt gekelderd zijn. Maar het is niet anders.”