Rutte over nationale asielcrisis: ‘Dit is om je te schamen, straks liggen mensen in het grasveld’

Minister-president Mark Rutte: ‘Er zitten nu duizenden mensen in asielzoekerscentra die allang aan het werk hadden gekund.’ Beeld ANP

Rutte zei na afloop van de ministerraad dat de huidige situatie in aanmeldcentrum Ter Apel ‘om je te schamen is’, nu meermaals mensen op stoelen hebben moeten slapen: “Straks liggen mensen in het grasveld.” Om dat te voorkomen is meer ‘doorzettingsbevoegdheid’ nodig, stelt hij. “Het is belangrijk dat we met elkaar zeggen: dit laten we niet gebeuren.”

Wat er precies gebeurt, is nog niet duidelijk. De medewerkers van het COA kunnen het niet meer aan, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Alleen dankzij hulp van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk is de situatie in Ter Apel tot nu toe niet uit de hand gelopen.

Volgens Van der Burg hakt het kabinet maandag knopen door. “Dan komen we met een plan voor de komende drie maanden.” Dat moet voorkomen dat asielzoekers met bussen ‘van hot naar her’ worden gereden. “En dat we gemeentes moeten afbellen met de vraag: heb jij nog plek?” Hoe dan ook zijn er bij de zoektocht naar een oplossing volgens hem ‘geen taboes’.

Afgesproken is wel dat Ter Apel de komende twee weken ‘structureel wordt ontlast’. Dit houdt in dat de doorstroming vanuit de azc’s moet worden bevorderd, zodat Ter Apel lucht krijgt om nieuwe vluchtelingen op te vangen. Rutte: “Er zitten nu duizenden mensen in asielzoekerscentra die allang aan het werk hadden gekund.”

Paardenmiddel

Wat in ieder geval niet gaat gebeuren is dat het kabinet wettelijk gemeenten gaat dwingen om vluchtelingen met een asielstatus te huisvesten. Dit paardenmiddel blijft buiten werking, op aandringen van de gemeenten.

Volgens Rutte is dwang niet nodig. “Ik geloof niet dat iemand dat wil.” In een eerste crisisvergadering met gemeenten en provincies zei hij de ‘spirit’ te voelen om het probleem met elkaar op te lossen.

Inmiddels is de structuur voor nationale crisisbesluitvorming geactiveerd, die wordt aangestuurd vanuit de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Een dergelijke crisisstructuur werd eerder ingesteld bij het neerhalen van de MH17, de Utrechtse tramschutter en de coronacrisis.

Op zijn beloop gelaten

Een goede zet, vindt Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale zaken en vluchtelingen in Amsterdam. “Het is goed dat het kabinet vandaag een nationale crisis uitroept, maar tegelijk had er al eerder ingegrepen moeten worden. Te lang is een slecht georganiseerde opvangketen op zijn beloop gelaten. Het is nu aan Den Haag om met oplossingen te komen, waaronder voldoende mandaat en geld om de opvang zo goed mogelijk te organiseren.”

Het kabinet kwam eerder al met plannen om de druk op de asielketen te verlichten. Zo moet er een tweede aanmeldcentrum komen om Ter Apel te ontlasten. Ook werkt het kabinet aan een wet om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Verder komen er meer opvangplekken beschikbaar, onder meer op schepen.

Specifiek voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen kwam er eerder dit jaar ook al zo’n crisisaanpak, waarbij er onder meer vaker overleg plaatsvond tussen verschillende departementen. Het kabinet meldt aan de Tweede Kamer dat die ‘zo snel mogelijk nader geïnformeerd’ wordt over de nieuwe plannen.