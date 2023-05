Rutger Castricum geeft genoeg tegengas aan jonge, radicale nationalisten

Mathijs van der Tang (r) met Rutger Castricum op de Herengracht in Amsterdam. Beeld PowNed / NPO

Voor een knappe reportageserie verdiept Rutger Castricum zich in Nederlanders die zich nationalist noemen en meteen blijkt dat die er zijn in alle soorten en maten. Behalve een bruinhemd zit er ook iemand tussen uit de zwartekousenkerken. Een student in Amsterdam nota bene.

SGP’er Mathijs van der Tang noemt zichzelf liever ‘vaderlandslievend’ dan nationalist. Trots is nog zacht uitgedrukt voor wat hij voelt op de Herengracht tussen de pronkstukken van het tijdperk dat hij onbeschroomd bestempelt als onze gouden eeuw. Het is pure euforie, zegt hij. “De tijd waarin wij de nummer één waren in de wereld.”

Amsterdam heeft aan eigenheid ingeboet, vindt hij verder. “Het hoort hier gewoon Nederlands te zijn.” Even later noemt hij het een taak van de politiek om moslimimmigranten te weren. De zelfverklaarde ‘relrefo’ keert zich bovendien tegen de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Het is fascinerende tv: jongeren die zo voorkomend en begaafd zijn en toch zo radicaal. Het geldt evengoed voor de voorzitter van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, Iem al Biyati. Zij is de dochter van vluchtelingen uit Irak, maar als het aan haar ligt, komen er geen immigranten meer bij. Ze moppert over moderne architectuur die de Nederlandse steden inwisselbaar maakt. “Objectief zijn de Amsterdamse grachten mooier.”

Minder onschuldig wordt het als Castricum haar confronteert met de leus White lives matter, die door extreemrechtse haatzaaiers werd geprojecteerd op de Rotterdamse Erasmusbrug. De beelden kregen via sociale media de warme instemming van de FvD-jonkies.

Het valt allemaal in het niet bij het onverbloemde racisme van een man die Castricum leert kennen via een besloten chatgroep waar voortdurend Hitlerpropaganda over het scherm flitst. De twintiger merkt veelbetekenend op dat de fabrikanten van het coronavaccin een Joodse achtergrond hebben en betwijfelt in één moeite door dat de gaskamers hebben bestaan.

Het roept de vraag op of een tv-programma hier een podium aan moet bieden. De man vertelt het al die tijd over de telefoon en geanonimiseerd door een schuilnaam. Van de extreemrechtse hoofdpersonen uit de vorige aflevering kon je nog zeggen dat ze vol in beeld, met naam en toenaam aan het woord kwamen.

Aan de andere kant: Castricum geeft de nationalisten genoeg tegengas. En dan is het misschien maar beter om onder ogen te zien hoe dit soort haat online een eigen leven is gaan leiden.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.