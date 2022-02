Rousseaubuurt in Nieuw-West op de schop: sociale huur én middensegment erbij

De Lodewijk van Deysselstraat in Nieuw-West. Ook die buurt wordt aangepakt. Beeld Rink Hof

Sociale huurwoningen in de buurt worden verbouwd tot woningen in het middensegment. Volgens wethouder Marieke van Doorninck komt er op de Thomas à Kempisstraat een nieuw hoog gebouw met 85 sociale huurwoningen. Om ruimte te maken voor het gebouw wordt een bedrijfspand gesloopt.

Door de bouw van de nieuwe sociale huurwoningen kunnen elders in de buurt na de herhuisvesting van de huidige bewoners evenzoveel huurwoningen in het middensegment worden gerealiseerd als er in de nieuwbouw sociale huurwoningen bij zullen komen. Hoe hoog de huren van de nieuwe woningen worden is nog niet bekend.

Diverser woningaanbod

Volgens Van Doorninck kunnen door het toevoegen van deze sociale huurwoningen huurders in hun buurt blijven wonen. “Ook komt er ruimte om op andere plekken sociale huurwoningen om te vormen tot middeldure huurwoningen. Zo zorgen we voor een diverser woningaanbod in de buurt.”

De gemeente trekt bij het project op met woningcorporatie Stadgenoot. Directeur Vastgoed en Ontwikkeling van Stadgenoot Patrick Barské ziet een mooie toekomst voor de buurt. “We willen de Rousseaubuurt bereikbaar en aantrekkelijk maken voor iedereen. Voor mensen die er nu al wonen, mensen die willen verhuizen binnen de buurt en mensen die er nu nog niet wonen.”

Sloop-nieuwbouw helemaal terug

Onlangs werd duidelijk dat de sloop van honderden sociale huurwoningen in Nieuw-West een kentering moet veroorzaken in diverse probleemwijken. Tien jaar na de financiële crisis blijkt stadsvernieuwing via sloop-nieuwbouw weer helemaal terug.

In de Wildemanbuurt in Osdorp komen ongeveer 700 nieuwe woningen en in de Lodewijk van Deysselbuurt 1200. In die laatste buurt wordt via sloop-nieuwbouw het aandeel sociale huur in de wijk teruggebracht van 90 procent naar 60 procent.

Er zijn meerdere oorzaken voor de beperkte stadsvernieuwing het laatste decennium. Allereerst werd er de afgelopen jaren veel gebouwd op voormalige bedrijventerreinen zoals in Noord, Zuidoost en Sloterdijk. Ook op leegstaande kavels binnen de Ring was ruimte om te bouwen. Daarnaast is de financiële positie van woningbouwcorporaties de afgelopen tijd verbeterd, waardoor investeringen van formaat weer mogelijk zijn.