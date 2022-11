Ronaldo de goat? Hoepel toch op: hang die goat aan het spit en eet hem met zuring

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 4 voor Cristiano Ronaldo

Ik begrijp enigszins waarom sommige mensen een hekel kunnen hebben aan Neymar. Het klopt dat hij soms irritante trekken vertoont en hij steunt Bolsonaro. Dat laatste zal niet de reden zijn waarom Marco van Basten hem voor Brazilië-Servië aanpakte. Na afloop, toen Neymar zichtbaar geblesseerd door de catacomben liep, ging het lacherige bashen in de studio van de NOS vrolijk door, iets wat bij de BBC onder Lineker nooit zou gebeuren. Neymar had zitten huilen op de bank na aanslagen van Milenkovic en de non-voetballer Gudelj, die voor zijn bestwil naar de kant was gehaald door de coach van Servië. Inmiddels hebben we allemaal het duivenei op de enkel van Neymar gezien. In de studio bij de NOS zitten ze nog steeds te schateren. Allemaal komedie van die Neymar. Over de opzettelijke pogingen hem uit de wedstrijd te schoppen geen woord van de experts.

Dat ik me de irritatie over Neymar enigszins kan voorstellen, komt ook doordat ikzelf niet zonder weerzin naar Ronaldo kan kijken. Het staat als een paal boven water dat spelers als Bruno Fernandes, Bernardo Silva en João Félix veel beter tot hun recht zouden komen zonder de grootste huilebalk uit de historie van het voetbal, die door sommigen de goat wordt genoemd, de grootste voetballer aller tijden.

Hier een lijstje met tien betere aanvallers uit de geschiedenis: Di Stéfano, Puskás, Pelé, Garrincha, Kocsis, Cruijff, Best, Maradona, Van Basten en Messi. Hoepel op met je goat. Hang hem aan het spit en eet hem met zuring. De man vertoont het gedrag van een kleuter, behalve als de mogelijkheid van een schwalbe zich voordoet. Dan bekruipt hem het cynisme van de verbitterde oud-voetballer, die hij in wezen al is. Geef mij altijd Neymar met zijn zichtbare spelvreugde, onder wiens leiding Brazilië zich ontpopte tot favoriet voor de titel.

Cristiano Ronaldo (r). Beeld AP

Een 9 voor Gavi

Het regent mooie doelpunten in Qatar. Dat van Gavi kwam in aanmerking voor de eerste plaats, het vijfde van Spanje tegen Costa Rica. Bal in één keer uit de lucht op de buitenkant van zijn wreef. Dan de omhaal van Richarlison tegen Servië. Tot slot de mooiste, naar mijn smaak, vooral vanwege de sublieme aanname, van Takuma Asano. De winnende voor Japan tegen Duitsland.

Gavi. Beeld AP

Een 9 voor Ramin Rezaeian

Een voormalige aanvoerder van het Iraanse elftal, Voria Ghafouri, is opgepakt in zijn land wegens, nou ja wegens wat dan ook, want dat moordenaarsregime verzint vermeende overtredingen waar je bij staat. Niet zo verwonderlijk was het dat het nationale elftal het volkslied dit keer mee prevelde. Ze werden liever niet opgepakt bij aankomst op het vliegveld in Teheran. Noch zagen ze graag hun ouders, grootouders of andere familieleden gemarteld of gestenigd worden omdat zij het volkslied weigerden mee te zingen.

Op de tribunes in Qatar werden Iraniërs door veiligheidsmensen aangesproken op uitingen van protest op hun shirts. Onveiligheidsmensen is beter, want de Fifa heult natuurlijk met schurkenstaten, zoals het Olympisch Comité in 1936 met Hitler. De doelpunten van Cheshmi, een sissende voetzoeker in de hoek van het doel van Wales, en dat van Rezaeian, een beheerste stift na een snelle counter, voelden als molotovcocktails onder de jurken van de ayatollahs. Ik begin te neigen naar de opvatting dat sport altijd politiek is, of we dat nu willen of niet.