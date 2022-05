RIVM: vooralsnog zes mensen met apenpokken in Nederland

Het RIVM blijft nieuwe mogelijke gevallen analyseren samen met het Erasmus MC. Beeld ANP / Science Photo Library

Het RIVM blijft nieuwe mogelijke gevallen analyseren samen met het Erasmus MC. Het aantal gevallen kan dus nog oplopen. Ondertussen vraagt de GGD mensen die contact hebben gehad met of in de buurt zijn geweest van iemand die positief testte op het apenpokkenvirus om tot drie weken in quarantaine te gaan. Een woordvoerder van het RIVM benadrukt hierbij dat het om een voorzorgsmaatregel, omdat er nog veel onduidelijk is over het virus.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers liet dit weekend weten dat mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte na contact met een patiënt een pokkenvaccin aangeboden krijgen. Als de prik binnen vier dagen wordt toegediend, is de kans het grootst dat iemand niet ziek wordt.

Het apenpokkenvirus kenmerkt zich door blaasjes op de huid. Voordat die blaasjes verschijnen, kunnen mensen onder meer last krijgen van vermoeidheid, opgezette lymfeklieren en hoofdpijn. Hoe groot de kans op besmetting is na contact met een besmet persoon die nog geen symptomen vertoont, moet nog blijken.

De minister benadrukt dat het gaat om de aanpak van individuele gevallen en dat er geen collectieve maatregelen te verwachten zijn.