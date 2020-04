RIVM: 120 nieuwe sterfgevallen, 100 ziekenhuisopnames

Beeld ANP

Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. Vrijdag lag het dodental met 112 lager en het aantal opnames met 123 iets hoger.

Het aantal doden door Covid-19 ligt hoger dan het door het RIVM gemelde aantal. In de dagelijkse update wordt het nieuwe aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames gemeld. Die hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan en zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd. Soms wordt een sterfgeval door het coronavirus pas na enkele dagen gemeld aan het RIVM. In de rapportage ontbreken ook mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest in de statistieken.

Het aantal positief geteste personen ligt inmiddels op 37.190, een toename van 655 ten opzichte van vrijdag. ‘De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten,’ zo meldt het RIVM.

Lijn in de opnames

In totaal zijn in Nederland 10.381 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal opnames groeide in de eerste helft van de week. Maandag werden 75 opnames gemeld, dinsdag waren het er 118, woensdag 124 en donderdag 137. Vrijdag lag dat aantal met 123 dus iets lager. Op zaterdag daalde het aantal opgenomen patiënten naar 100.

Ongeveer één op de drie verpleeghuizen heeft inmiddels een patiënt met Covid-19 gemeld, laat het RIVM verder weten. Positief: de laatste dagen ziet het instituut weinig nieuwe verpleeghuizen met coronabesmettingen. Wel blijft het virus zich verspreiden binnen verpleeghuizen waar al patiënten zijn.

Bekijk het verloop van het aantal doden, het aantal ziekenhuisopnames en aantal besmettingen in onderstaande grafiek. Linksboven kun je de opties selecteren.