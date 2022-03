Riool vol ‘restjes’ harddrugs: Amsterdam scoort weer hoog op ranglijsten

Beeld Shutterstock

Ook voor crack, een rookbare variant van cocaïne, voert de stad samen met Antwerpen de lijst aan. Wat betreft cannabis in het riool: een tweede plek, na Barcelona. Voor cocaïne staat Amsterdam op de derde plaats. Het is een illustere opsomming die laat zien dat het drugsgebruik in de stad hoog ligt.

De concentraties mdma waren in zowel 2021 als 2020 een stuk lager dan in 2019. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de lockdowns, die het nachtleven, de festivalsector en het toerisme platlegden.

Rioolwateranalyses vonden in 2021 plaats in 75 steden in 23 verschillende Europese landen, waaronder Utrecht, Eindhoven en Amsterdam. De data voor het rapport van het EMCDDA werd onder andere met behulp van rioolwatermetingen door het Nederlandse onderzoeksbureau Water Research Institute (KWR) verzameld. Door afvalwater te filteren op reststoffen van drugs kunnen zij meten hoe het gebruik door de tijd heen fluctueert.

Cocaïne

De relatief hoge percentages cocaïne in het rioolwater van Nederlandse steden komen overeen met de landelijke gegevens uit bevolkingsonderzoeken: Nederland staat in de EU op de tweede plaats als het gaat om jonge gebruikers. Het gebruik van cocaïne nam niet af tijdens de lockdowns. Volgens onderzoek kent Amsterdam veel zogenaamde ‘sofasnuivers’, die de vraag tamelijk constant hielden.

Het rioolwateronderzoek kan drugsgebruik duiden, maar niet aantonen hoeveel mensen in een stad precies drugs gebruiken, of hoe zuiver de drugs zijn.