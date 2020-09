Restaurants slaan handen ineen met actie voor Beiroet

Het klassieke Mujadara bestaat in ieder geval uit linzen, rijst of bulgur, uien en bouillon. Beeld A beautiful mess

Om de werderopbouw van Beiroet te ondersteunen, na de explosie in augustus, zetten restaurants als A Beautiful Mess, Buffet van Odette, Toscanini en Scheepskameel het Libanese gerecht mujadara tijdelijk op de kaart. Per verkochte portie gaat 2,50 euro naar verschillende goede doelen en lokale ngo’s die zich inzetten voor de stad. Zo ondersteunen de organisaties Beit el Baraka en Baytna Baytak families in de stad, helpen ze bij het opbouwen en herstellen van huizen en zorgen voor eten op tafel.

De actie werd op touw gezet door Parool-columnist Merijn Tol, samen met restaurant A Beautiful Mess waar zij creatief chef is. De ramp in Beiroet gaat haar aan het hart, omdat het haar favoriete stad betreft. Ze woonde er jarenlang de helft van het jaar en schreef een boek over de eetcultuur.

“De Libanese keuken is onweerstaanbaar,” zegt Tol, “evenals de natuur en de warme bevolking. Na de explosie wilde ik graag iets doen om te helpen.” Ze sloeg de handen ineen met haar collega’s en vroeg een hoop andere restaurants om mee te doen. Tien daarvan bleken daartoe bereid.

Poor man’s dish

Mujadara is een klassiek gerecht van linzen, rijst of bulgur, en daar bovenop veel gekaramelliseerde uien. De vegetarische poor man’s dish bestaat enkel uit goedkope en lang houdbare ingrediënten. Het (lauw)warme kostje is niet alleen populair in Libanon, het wordt ook veel gegeten in de rest van het Midden-Oosten.

Het is het perfecte gerecht voor deze actie, zegt Tol. “Ten eerste omdat het nu een opmars maakt in Beiroet vanwege de goedkope ingrediënten. Door de explosie hebben veel inwoners weinig geld voor boodschappen.” Daarnaast is het een smakelijk gerecht waar alle restaurants een eigen draai aan kunnen geven, zegt de chef. “Mijn versie is met kaneel, kardemom en kurkuma, en wordt geserveerd met dilleyoghurt en chiliknoflookboter.”

Bij A Beautiful Mess staat mujadara heel september op de kaart, de andere restaurants sloten aan voor de laatste tien dagen. Behalve bij de eerder genoemde restaurants, is het gerecht ook te vinden bij Restaurant As, Entrepot, Domenica, Wilde Zwijnen, Merkelbach, Esther’s Cookery, De Vrouw met de Baard en Hotel de Goudfazant.