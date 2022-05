Remwegtest: bij 50 kilometer per uur staat de auto pas stil na 10,50 meter

Beeld Jakob van Vliet

Rijden met een vaartje van 30 kilometer per uur klinkt bijna tuttig, maar als je een middenklassenauto die met die snelheid rijdt zo snel mogelijk tot stilstand wil brengen, is bruut geweld noodzakelijk. Inzittenden hangen in de gordels, de auto schiet bokkend nog bijna 4 meter door.

Een paar minuten later wordt de proef op de som genomen met een snelheid van 50 kilometer per uur. Voor alle duidelijkheid: dat is op dit moment de maximumsnelheid die geldt op de Willem de Zwijgerlaan. De instructeur had het van tevoren al gezegd: een paar kilometer sneller heeft een buitenproportioneel effect op de lengte van de remweg. Dat blijkt: bij 20 kilometer per uur sneller is de remweg meer dan verdubbeld, de auto staat pas stil na 10,50 meter.

De remproef, waarbij de bestuurder wist dat er een noodstop aankwam, maakt tevens inzichtelijk dat veel mensen de lengte van de remweg toch onderschatten: de aanwezigen hebben pylonen gezet op de plek waar zij dachten dat de auto tot stilstand zou komen. Die belandden uiteindelijk allemaal onder de wielen.

Van 50 naar 30

Iedereen weet het natuurlijk wel: de kans op ongelukken is groter bij een hogere snelheid. En toch wordt er in de stad vaak nog (te) hard gereden. De Willem de Zwijgerlaan in West is bij uitstek zo’n straat die er voor sommige automobilisten nogal uitnodigend bij ligt: ze trappen er het gaspedaal eens stevig in. Het is ook een van de vele stadsstraten waar eind volgend jaar de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

Want een lagere snelheid helpt, zegt verkeerswethouder Egbert de Vries. “Snelheid is een belangrijke factor bij de ernst van verkeersongevallen. Het terugbrengen van de maximumsnelheid is dus een maatregel die snel zoden aan de dijk kan zetten.”

De reden van de remproef op de Willem de Zwijgerlaan? De Vervoerregio Amsterdam start een campagne om het bewustzijn van automobilisten over de snelheid waarmee zij rijden te vergroten. Een woordvoerder van de campagne zegt dat ongeveer een derde van de dodelijke ongevallen direct of indirect wordt veroorzaakt door een te hoge snelheid. “Als iedereen in Nederland zich aan de snelheidslimiet houdt, vallen er 25 tot 30 procent minder slachtoffers.”

Verder blijkt uit onderzoek dat het verlagen van de snelheid met 1 kilometer per uur, van 50 naar 49, al kan zorgen voor bijna 6 procent minder verkeersdoden en 4 procent minder ernstig gewonden.

Niet per se slecht

Tegelijk: stiekem gaat het al niet zo heel slecht met de verkeersveiligheid. Het aantal verkeersslachtoffers is de laatste jaren in Amsterdam min of meer gelijk gebleven. Afgezet tegen de enorme toename van het aantal verkeersdeelnemers zou dat kunnen worden geïnterpreteerd als vooruitgang.

Daar is De Vries het echter niet mee eens. Het doel is núl verkeersslachtoffers, zegt hij. “Dat is misschien een beetje utopisch, maar we moeten er wel naar streven het veel veiliger te maken in Amsterdam: de cijfers moeten naar beneden. En het verlagen van de maximumsnelheid kan daarbij een zeer grote rol spelen.”