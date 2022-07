Registratiefout kost gemeente tonnen aan parkeergeld in Geuzenveld

Iedereen die dit jaar tot en met 30 juni 2022 parkeergeld heeft betaald in Geuzenveld/Nieuw-West 6, kan hiervoor vanaf september restitutie aanvragen bij de gemeente. Beeld Joris van Gennip

Het begon allemaal met een menselijke fout, schreef verkeerswethouder Melanie van der Horst woensdagmiddag aan de gemeenteraad. Door een ‘omissie’ blijkt gebruik te zijn gemaakt van een onvolledige stratentabel. Hierdoor ontbreekt de wettelijke grondslag voor het innen van parkeergeld én de eventuele bekeuringen die zijn uitgedeeld.

In de zogeheten Stratentabel is per straat opgenomen op welke tijden en tegen welk tarief parkeerbelasting moet worden betaald. Zo’n tabel was per 1 januari vereist in een aantal delen in Nieuw-West, maar de gebruikte tabel bleek niet te kloppen: álle straten in de buurt Geuzenveld/Nieuw-West 6 ontbraken, zo bleek in juni.

Wettelijke grondslag

Wanneer een straat in de Stratentabel ontbreekt, is er geen verplichting tot het voldoen van parkeerbelasting. Hier kan dan ook niet op worden gehandhaafd, aldus Van der Horst. Het college van B&W heeft op 7 juni een nieuw Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting, inclusief volledige en correcte Stratentabel, vastgesteld, met als datum van inwerkingtreding 1 juli 2022. ‘Hiermee geldt per die datum een wettelijke grondslag voor het betalen van parkeerbelasting.’

Iedereen die dit jaar tot en met 30 juni 2022 parkeergeld heeft betaald in Geuzenveld/Nieuw-West 6, kan hiervoor vanaf september restitutie aanvragen bij de gemeente, schrijft Van der Horst. Dit geldt zowel voor betaald parkeergeld via parkeerautomaat, parkeerapps of naheffingsaanslagen als voor de gemaakte kosten voor parkeervergunningen. Dit is omdat de gemeente geen verschil wil maken tussen kortparkeerders en vergunninghouders.

Terugbetalen

De gemeente kan de betaalde parkeergelden voor kortparkeren niet proactief terugbetalen, omdat de parkeerautomaat en parkeerapps geen bankrekening- of persoonsgegevens doorgeven aan de gemeente, maar alleen kenteken, zone, tijdstip en betaald bedrag. Verwerking van de terugbetaling van parkeervergunningen kan wel al in gang worden gezet.

Naar verwachting kan de totale inkomstenderving oplopen tot 800.000 euro. Dit bedrag bevat de terugbetaling van alle naheffingsaanslagen en parkeervergunningen, een schatting van restituties van parkeerkaartjes en transacties via parkeerapps en interne afhandelingskosten. Mogelijk moet hierdoor de prognose van parkeerinkomsten over 2022 worden bijgesteld.